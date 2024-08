Yuzu: De bijzondere citrusvrucht uit Japan

Laatst geüpdatet op augustus 16, 2024 by Redactie

Wordt de yuzu het nieuwe trendy fruit voor in de keuken? De Japanse citrusvrucht lijkt op een mix van mandarijn en citroen. Het is zeer sappig en heeft een kenmerkend aroma dat zure, licht bittere en zuurfruitige componenten combineert.

Onderdeel van de Aziatische keuken

Yuzu is een integraal onderdeel van de Aziatische keuken. De geraspte schil, chilipeper en zout worden gebruikt om de kruidenpasta “Yuzukosho” te bereiden, die soepen en sauzen voor vlees en vis verfijnt. In Europa is yuzu vooral in de toprestaurants erg gewild. De vrucht geeft pasta, groenten, vis en zeevruchten een bijzondere toets. Er wordt gebruik gemaakt van de vers geraspte of gedroogde schil, pulp of sap. In salades zorgt het voor een milde zuurgraad en een aangename smaak in de dressing of als topping. De citrusfrisheid gaat heel goed samen met cocktails en zoete gerechten zoals ijs, cakes en desserts. Het exotische moet echter spaarzaam worden gebruikt vanwege het intense aroma.

Afkomst

De Yuzu (Citrus junos), ook wel de Japanse citroen genoemd, komt waarschijnlijk uit China en is een kruising tussen de Ichang-citroen (Citrus ichangensis) en een mandarijn (Citrus reticulata). Het zijn rechtopgroeiende struiken of kleine bomen die nu vooral in Japan op het eiland Shikoku worden gekweekt. Maar ook in Spanje en Italië hebben sommige producenten zich gespecialiseerd in het trendy fruit.

De vrucht is groter dan een citroen en kleiner dan een sinaasappel. Het vruchtvlees bevat echter meerdere grote zaden, waardoor er minder sap ontstaat in vergelijking met andere citrusvruchten. De schil is gerimpeld en komt gemakkelijk los. Gelere vruchten smaken minder bitter dan groenige vruchten. Yuzu bevat drie keer zoveel vitamine C als een citroen. Het levert ook secundaire plantaardige stoffen zoals flavonoïden, mineralen zoals kalium, calcium en fosfor, B-vitamines en provitamine A.

Verkrijgbaarheid

In het najaar en de winter (oktober tot en met januari) kan je yuzu vers krijgen. De vruchten rijpen niet en zijn in de koelkast drie weken houdbaar. Bewerkte producten zoals sap, siroop, kruidenpasta’s, puree, vlokken of thee zijn het hele jaar door verkrijgbaar in Aziatische winkels, delicatessenzaken of online.