Zalando 2025 Beauty in Brief-rapport onthult de nieuwste beautytrends

Laatst geüpdatet op juni 3, 2025 by Redactie

In het Zalando 2025 Beauty in Brief-rapport worden opkomende beautytrends besproken die deze zomer en daarna een revolutie teweeg zullen brengen in de beautywereld. Op basis van datagedreven inzichten van Zalando’s tool Trend Spotter in combinatie met uitgebreid cultureel onderzoek en in-house expertise, presenteert het Beauty in Brief-rapport de negen belangrijkste opkomende trends, waaronder de regulering van het zenuwstelsel, het inbouwen van rustmomenten, producten voor de menopauze die bestand zijn tegen zweet en het minimalisme van de jaren 90.



De microtrends die consumenten dit jaar naar verwachting zullen inspireren, worden beïnvloed door bredere culturele verschuivingen waaronder de behoefte aan een rustigere en meer evenwichtige levensstijl. Het rapport toont aan hoe de rol van beauty verandert door digitale vermoeidheid en een verhoogd stressniveau.



Consumenten die op zoek zijn naar een middel tegen overprikkeling hebben behoefte aan schoonheidsproducten die het zenuwstelsel reguleren, terwijl mensen met een drukke zomeragenda behoefte hebben aan manieren om snel rustmomenten in te kunnen bouwen.



Ook make-up wordt voor veel consumenten functioneler nu zij op zoek zijn naar formules voor het echte leven. Naarmate vrouwen steeds openlijker over hun behoefte aan zweetresistente oplossingen voor de menopauze praten, hebben veel van hen behoefte aan producten die bestand zijn tegen opvliegers.



Nu nostalgische trends terugkeren, stijgt ook de interesse in retro beautytrends – waarbij make-up in de stijl van het minimalisme van de jaren 90 een gevoel van comfort en controle biedt. Daarnaast zijn biohacking-routines voor het slapengaan booming: veel consumenten kiezen momenteel voor een Beauty Sleep-ritueel met verzorgingsproducten die de huid gedurende de nacht herstellen.

Van stressverlagende producten tot huidverzorging op basis van biohacking en eenvoudige routines: de beauty-industrie maakt de overstap naar welzijn. In 2025 staat schoonheid niet alleen meer in het teken van esthetiek – het gaat vooral ook om het vinden van het juiste evenwicht.

Virginie Duigou, Head of Beauty Buying bij Zalando zegt hierover: “2025 wordt een spannend jaar op beautygebied nu er meer producten en innovatieve ingrediënten op de markt komen die inspelen op veel diepere behoeften. Door op Zalando inspiratie, entertainment en commercie te combineren, proberen wij een transformatie teweeg te brengen in de manier waarop consumenten met schoonheid omgaan. Hiervoor is inzicht in de belangrijkste culturele patronen van cruciaal belang en daar komt ons rapport Beauty in Brief in het spel. Dit rapport onthult de belangrijkste opkomende trends die momenteel het koopgedrag bepalen en licht toe wat er in het verschiet ligt voor meer rust en zelfvertrouwen.”

Zalando’s 2025 Beauty in Brief-rapport analyseert de belangrijkste zoekgegevens die ten grondslag liggen aan de opkomende trends in combinatie met de Zalando Trend Spotter – een tool die inzichten verzamelt op basis van meer dan 50 miljoen klanten in heel Europa. Deze inzichten, gecombineerd met uitgebreide analyses van sociale trends en cultuuronderzoek door de experts van Zalando, vormen de basis voor dit rapport.

Macro trend: Energieherstel

Na jaren van digitale uitputting, emotionele overdrive en overgevoeligheid na de pandemie, zijn we niet langer op zoek naar schoonheidsrituelen voor meer energie, maar juist voor meer rust. Nu het aantal mensen met symptomen van chronische stress toeneemt, wordt deze emotionele slijtageslag ook zichtbaar in het huidbeeld in de vorm van gevoeligheid, vaalheid, ontstekingen en vermoeidheid.

Hierin is energieherstel van essentieel belang. Het inbouwen van rustmomenten, anti-stressproducten en sensorische schoonheidsrituelen bevorderen een eenvoudige zelfzorg en ontspanning. Dankzij deze routines kunnen consumenten hun lichaam voeden en laten herstellen zonder extra druk in hun toch al drukke bestaan. Door de focus te leggen op wellness, regulatie en efficiëntie, verandert de schoonheidsroutine in een helende ervaring.

Micro trend: Het inbouwen van rustmomenten

Routines die keuzestress en tijdsdruk verminderen en tot kalmerende, gerichte resultaten leiden, worden steeds populairder. Dat blijkt uit het feit dat #3stapsroutines trending zijn als tegengif tegen complexe schoonheidsrituelen.

Kapsels die weinig onderhoud vergen en worden afgewerkt met een Franse baret en versierde

haarspeldjes worden ook steeds populairder – niet alleen omdat hiermee snel een chique look wordt gecreëerd, maar ook omdat hiermee onhandelbaar haar en overprikkeling worden voorkomen.

Op het gebied van lichaamsverzorging zullen multifunctionele, op olie gebaseerde producten niet weer weg te denken zijn.

Micro trend: Meer clean parfums

Schoonheidsproducten die een kalmerende werking hebben op het zenuwstelsel en lichamelijke reacties op overprikkeling verminderen, zijn helemaal trendy. Nu voor iedereen steeds duidelijker wordt welke impact stress op de huid en de algemene gezondheid heeft – met meer dan 6,8 miljoen posts over #cortisolface

op TikTok – dragen cortisolverlagende geuren, kalmerende huidverzorgingsrituelen en serums voor het herstel van de huidbarrière in 2025 bij tot ontspanning en verjonging.

Macro trend: BioHacking beauty

Beauty wordt gecombineerd met biohacking. De post-pandemische boom in schoonheidsbehandelingen voor thuis zorgt er in combinatie met de stijgende prijzen voor dat consumenten eerder kiezen voor DIY-behandelingen in plaats van schoonheidsklinieken. Door de toename van zogenoemde ‘Cosmetic Chemists’

op TikTok, gaan consumenten zelf wetenschappelijk aan de slag.

Een goede nachtrust wordt momenteel in het bijzonder beschouwd als de belangrijkste manier om stress te verlagen en huidveroudering terug te draaien. Hierbij profiteren we van het feit dat de huid ’s nachts een natuurlijk herstelproces doorloopt door huidverzorgingsproducten te gebruiken die dit proces verbeteren. Van oogpads tegen wallen met hydrogel en gezichtsmaskers voor ’s nachts tot olie voor de hoofdhuid en aromatherapeutische kussensprays: schoonheidsproducten op wetenschappelijke basis zijn booming.

Micro trend: Rust

Een goede nachtrust groeit uit tot een biohacking-optie nu huidverzorging en slaaprituelen steeds vaker in schoonheidsroutines worden gecombineerd. Content voor #SleepingPretty, ‘wake up better’ en ‘unwind with me’ nemen op TikTok een hoge vlucht.

Macro trend: Echte schoonheid

In 2025 hoort beauty niet meer alleen thuis in de badkamer, maar verovert ook een plek in alle mogelijke situaties van het dagelijks leven – op straat, in de zon, in de fitnessclub, tijdens het woon-werkverkeer en in alle soorten klimaten. Onderzoek toont aan dat consumenten veel gemotiveerder zijn om dagelijks SPF

te dragen en dat Gen Z in het bijzonder op zoek is naar make-up die bestand is tegen vochtigheid, wrijving en stress. De nieuwe standaard op beautygebied? Echte huid uit het echte leven.

We zijn niet meer onder de indruk van volmaakte perfectie – we zijn op zoek naar authentieke schoonheid, naar huid die zweet, littekens draagt, schilftert, veroudert of geneest.

Micro trend: Formules voor het echte leven

Dit jaar streven we eerder naar een frisse in plaats van een perfecte look – en geven dan ook de voorkeur aan functionele producten die bij een normale dagindeling en het echte leven passen. De vraag naar

schoonheidsformules die bescherming bieden tegen uv-straling, bestand zijn tegen vocht, een kalmerende werking hebben op de huid en ondersteuning bieden bij effecten van hormonale veranderingen is groot.

Micro trend: Producten die bestand zijn tegen zweet

Vrouwen waren nog nooit zo open over hun ervaringen tijdens de overgang, zoals blijkt uit de content die in 2025 te vinden is op sociale media over opvliegers, de perimenopauze, “what I eat in a day”-posts en huidverzorging tijdens de menopauze.

Dit leidt tot een toename aan tutorials en een stijgende vraag naar producten die bestand zijn tegen hitte en zweet, en tegelijkertijd hydratatie en een duurzame, ademende dekking bieden.

Micro trend: Onzichtbare make-up

Natuurlijke, ademende looks die de authentieke gezichtskenmerken veeleer omarmen in plaats van veranderen, blijven onverminderd populair. Het mag dus weer: het laten doorschemeren van sproeten, het pronken met moedervlekken en zo min mogelijk contouren. Het draait dus vooral om een lichte accentuering van natuurlijke kenmerken en het wegwerken van donkere kringen met behulp van een subtiele dekking.

Hoewel verzorgde looks met een volledige dekking nog steeds populair zijn, zal natuurlijke make-up naar verwachting de ‘nauwelijks zichtbare’ route blijven volgen, maar dan nog ingetogener. Deze look zou kunnen bestaan uit een doelgerichte dekking, wenkbrauwgel in plaats van mascara, subtiele aardetinten

rond de ogen en het gebruik van een lip-blush duo stick. De schoonheid van onzichtbare make-

up? Die is al net zo divers als de mensen die het dragen.

Macro trend: Op zoek naar comfort uit het verleden

In 2025 zien we een terugkeer van de klassieke schoonheid en de keuze voor tijdloze, betrouwbare schoonheidsrituelen en -producten. Na jaren van chaotische trendveranderingen, maximale make-up op TikTok en een voortdurende verandering van schoonheidsidealen, steekt nu een krachtige tegenbeweging de

kop op: de stille terugkeer naar de klassieke schoonheid. We zoeken naar de stabiliteit en het zelfvertrouwen die gepaard gaan met beproefde, iconische looks waarbij velen zich prettig voelen bij bekende schoonheidsrituelen.

Micro trend: 90’s minimalisme en neutrale tinten

Van nagels en haren tot wenkbrauwen: de legendarische, minimalistische stijl van de jaren 90 maakt zijn comeback. Een betrouwbare, perfecte, tijdloze schoonheid die geen aandacht wil trekken, maar toch alle blikken naar zich toe trekt – milky nails, neutrale kleuren, naar achteren gekamde kapsels en French manicures zijn weer helemaal terug.

Macro trend: Een natuurlijke uitstraling

In 2025 is de betekenis van ‘glow’ fundamenteel veranderd. Wat eerder een visueel doel was – opvallende highlighter, all-over glans – heeft zich ontwikkeld tot iets dieper en rustiger. ‘Glow’ is in feite een weerspiegeling van welzijn; de definitie van uitstraling draait meer om de innerlijke rust en balans dan om

oppervlakkige ‘glans’. Er is een toenemende vraag naar K-beauty-rituelen op basis van laagjes en de bescherming van de huidbarrière die zijn gericht op het verkrijgen van een natuurlijke glow door middel van een consistente huidverzorging waarbij kalmering, hydratatie en vooral een optimale huidbalans centraal staan.

Micro trend: Glow door laagjes

Koreaanse beautyproducten worden geroemd om hun innovatieve ingrediënten en zachte, stapsgewijze huidverzorgingsroutines voor een duurzaam gezonde huid en ze worden steeds populairder.

Hoewel een matte huid weliswaar trendy is, staat een ‘frisse huid’ nog steeds bovenaan. We zien ook

een stille terugkeer van skin cycling – waarbij een verzorging met krachtige, actieve ingrediënten zoals retinol wordt afgewisseld met rustdagen om de huid te ontzien en de natuurlijke herstelprocessen te stimuleren.