Zalando Trend: Sport Edit 2025

Laatst geüpdatet op augustus 15, 2025 by Redactie

Tennis is de stille kracht van wit, padel is de chaos van kleur. De een beweegt beheerst, de ander beweegt op instinct. Tennis is precisie, plooirokken en perfectie. Padel is snelheid, sweat en street. Twee werelden die elkaar niet raken – en dat maakt het juist interessant.



De tennislook is sculpturaal en minimalistisch. Licht reflecteert op frisse witte stoffen, schone lijnen en klassieke snitten. Denk retro polo’s, geplooide minirokken en strakke kraagjes die net zo goed in een editorial passen als op een gravelbaan in Parijs.

Padel komt van buiten de lijnen. De stijl is urban, impulsief en ongefilterd met oversized sportshirts, neonaccenten, sneakers met karakter en shorts die bewegen alsof je geen regels volgt. Het is TikTok energy met couture edge.

Beide stijlen vertellen een verhaal. Over ritme versus intuïtie, over traditie versus vernieuwingen over beheersing versus expressie. Niet beter, niet slechter, gewoon anders en volledig van nu.



Ben jij de speler met controle, of de speler die improviseert? Trek je je kraag recht of knoop je je hoodie half dicht? Sta je klaar aan de baseline, of wacht je op de rebound?