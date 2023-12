Zeg gewoon nee tegen die uitnodiging

Laatst geüpdatet op december 12, 2023 by Redactie

Het voelt misschien onvergeeflijk onbeleefd om een uitnodiging af te wijzen – zelfs als het gaat om een evenement waar je liever niet aanwezig zou zijn – maar mensen overschatten vaak de sociale gevolgen van nee zeggen, zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd door de American Psychological Association.

“Ik werd ooit uitgenodigd voor een evenement waar ik absoluut niet bij wilde zijn, maar ik ging er toch heen omdat ik bang was dat de persoon die mij uitnodigde boos zou zijn als ik dat niet deed – en dat lijkt een veel voorkomende ervaring te zijn,” zei hoofdauteur Julian Givi, PhD, assistent-professor aan de West Virginia University. “Ons onderzoek toont echter aan dat de negatieve gevolgen van nee zeggen veel minder ernstig zijn dan we verwachten.”



Ruim driekwart van de respondenten (77%) in een pilotstudie gaf toe een uitnodiging te hebben geaccepteerd voor een activiteit waar ze niet aan wilden deelnemen, omdat ze zich zorgen maakten over de gevolgen van de afwijzing. Om te onderzoeken of deze angsten ongegrond waren, voerden onderzoekers vijf experimenten uit met in totaal meer dan 2.000 deelnemers.



In één experiment vroegen de onderzoekers de deelnemers een scenario te lezen waarin ze een van hun vrienden uitnodigden of werden uitgenodigd voor een diner op zaterdagavond in een plaatselijk restaurant met een beroemde chef-kok. De deelnemers die de uitnodiging kregen, kregen te horen dat ze zich moesten voorstellen dat ze uitnodiging afsloegen omdat ze overdag al plannen hadden en een avond ontspannen thuis wilden doorbrengen. De deelnemers die zich voorstelden de uitnodiging te geven, kregen te horen dat hun vriend om dezelfde reden had geweigerd.



De onderzoekers ontdekten dat deelnemers die zich voorstelden de uitnodiging van hun vriend af te wijzen, vaak dachten dat dit onmiddellijk negatieve gevolgen zou hebben voor hun relatie. Ze zeiden eerder dat hun vriend zich boos en teleurgesteld zou voelen en dat het onwaarschijnlijk was dat hij hen zou uitnodigen voor toekomstige evenementen dan de deelnemers die zich voorstelden afgewezen te worden, zichzelf beoordeelden. Dit kan zijn omdat deelnemers die de uitnodiging afwezen ook vaker dan degenen die werden afgewezen, zeiden dat hun vriend zich zou concentreren op de afwijzing zelf in plaats van op de overwegingen die zich in het hoofd van hun vriend afspeelden voordat hij weigerde.



“Tijdens onze experimenten hebben we consequent vastgesteld dat genodigden de negatieve gevolgen overschatten die in de ogen van de genodigden ontstaan na een afname van de uitnodiging”, aldus Givi. “Mensen hebben de neiging om de mate waarin de persoon die de uitnodiging heeft uitgegeven te overdrijven, zich te concentreren op de handeling van de genodigde die de uitnodiging afwijst, in tegenstelling tot de gedachten die door hun hoofd gingen voordat ze de uitnodiging afwezen.”



In een ander experiment rekruteerden de onderzoekers 160 mensen om samen met hun partner deel te nemen aan een zogenaamde ‘parenenquête’. Van de deelnemende koppels was 4% korter dan zes maanden samen, 1% zes tot twaalf maanden, 21% één tot vijf jaar en 74% langer dan vijf jaar samen.



Eerst werd een lid van het echtpaar gevraagd de kamer te verlaten waar het onderzoek plaatsvond. De overige deelnemers schreven een uitnodiging aan hun partner voor een activiteit die ze de komende weken graag zouden willen doen, zoals een film kijken, in een restaurant eten of gaan wandelen in een park. Toen verlieten ze de kamer en hun partner kwam terug. Bij het lezen van de uitnodiging werd de partner gevraagd een afwijzing te schrijven met iets in de trant van: “Ik wil gewoon thuis blijven en ontspannen.” Het echtpaar ruilde vervolgens opnieuw van plaats, zodat de persoon die de uitnodiging schreef de afwijzing kon lezen.



Ongeacht de duur van de relatie van de koppels, ontdekten de onderzoekers dat de persoon die de uitnodiging van hun partner voor een leuke activiteit afwees, geneigd was te geloven dat hun partner bozer zou zijn of eerder het gevoel zou hebben dat de afwijzing betekende dat ze niets om hun partner gaven dan ze in werkelijkheid deden.



De onderzoekers zijn van mening dat uit hun bevindingen blijkt dat mensen consequent overschatten hoe boos iemand zal zijn als ze een uitnodiging afwijzen, zelfs als ze al een langdurige, hechte relatie hebben.



“Hoewel er momenten zijn geweest dat ik me een beetje boos voelde op iemand die een uitnodiging had afgewezen, geeft ons onderzoek ons behoorlijk wat goede redenen om te voorspellen dat mensen de negatieve gevolgen voor onze relaties overschatten”, aldus Givi.

Givi zegt ook dat mensen er baat bij kunnen hebben als ze af en toe uitnodigingen afwijzen, terwijl dit hen kan helpen een burn-out te voorkomen, omdat dit niet noodzakelijkerwijs de grote gevolgen zal hebben die ze verwachten.



“Burn-out is een realiteit, vooral rond de feestdagen, wanneer we vaak voor te veel evenementen worden uitgenodigd”, zei hij. “Wees niet bang om uitnodigingen hier en daar af te wijzen. Maar onthoud dat tijd doorbrengen met anderen de manier is waarop relaties zich ontwikkelen, dus wijs niet elke uitnodiging af.”