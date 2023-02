Zeg het met bloemen! Maar hoe pak je dat aan?

Laatst geüpdatet op februari 15, 2023 by Redactie

Zeg het met bloemen! We hebben die uitspraak allemaal wel eens gehoord. Het geven van bloemen zit verweven in onze cultuur. In vrijwel alle culturen is het één van de meest geschonken cadeaus. Opvallend is dat een bloemetje voor elke situatie geschikt is. Van verjaardagsbloemen tot een boeket om te bedanken of juist iemand sterkte te wensen. Bloemen kunnen altijd en worden eigenlijk door iedereen gewaardeerd.

Toch is het niet altijd gemakkelijk om het juiste boeket voor de juiste gelegenheid te vinden. Zeker niet wanneer je zelf geen grote bloemenliefhebber bent. Hoe toon je iemand echt hoeveel hij of zij voor je betekent? Hoe maak je het boeket nog net iets specialer? In dit artikel geven we enkele tips.

Onderzoek het karakter van jouw dierbare

Een van de meest gekochte bloemen zijn rozen. Deze lijken universeel te staan voor liefde. Bijna iedereen wordt hier ook wel gelukkig van. Echt heel persoonlijk is het helaas niet meer. Rode rozen worden al ontzettend vaak gegeven. Daardoor lijkt het een veilige keuze te zijn. Misschien wel een beetje te veilig.

Als je echt een speciaal boeket wil geven, moet je dan ook verder kijken. Het karakter van jouw dierbare onderzoeken. Hoe zou je deze omschrijven? Welke type bloemen passen daarbij? Welke kleuren vindt ze bijvoorbeeld mooi? Is ze erg romantisch of juist stoer? Op basis van die persoonlijke kenmerken kun je een boeket op maat samenstellen. Eentje die helemaal aansluit bij wie ze is. Vraag eventueel om hulp van de bloemist.

Het is ook een leuk idee om uit te zoeken wat haar geboortebloem is. Deze kun je vervolgens verwerken in het boeket. Zo maak je het boeket nog specialer.

Kies voor een luxe boeket

Door de jaren heen zijn we de kracht van bloemen steeds meer gaan waarderen. Helaas betekent dit ook dat mensen bloemen al snel als vrijbrief gebruiken om even snel excuses te maken. Ben je een verjaardag vergeten? Of misschien wel jullie trouwdag? Dan pik je nog snel even een bosje bloemen op bij de supermarkt of het benzinestation en alles is weer goed en vergeven. Zo werkt het natuurlijk niet. Een snel bij elkaar gezocht boeket kan namelijk alleen maar averechts werken.

Het is namelijk de gedachte die telt. De moeite die in het boeket is gestoken. Je ziet het verschil echt wel tussen een ambachtelijk boeket of een simpel bloemetje van het benzinestation. Daarbij gaat het niet eens om de prijs. Maar om de uitstraling en het feit dat je echt op tijd bent gaan zoeken en met zorg een boeket hebt uitgekozen. Dat is waar het uiteindelijk om draait.

Laten bezorgen

Kan je er op een speciale dag niet zijn? Maar wil je toch laten weten dat je aan jouw dierbare denkt? Dan is het tegenwoordig gelukkig ook mogelijk om een ambachtelijk boeket thuis te laten bezorgen. Het is absoluut de beste manier om iemand te verrassen en te vertellen hoeveel je van hem of haar houdt.