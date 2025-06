Zelf isoleren: zo begin jij vandaag nog

Laatst geüpdatet op juni 16, 2025 by Redactie

De zomer is hét moment om isolatiemaatregelen te nemen. Want wie nu isoleert, profiteert in de winter van een lagere energierekening én een warm huis. Veel isolatiemaatregelen kun je zelf uitvoeren. Wil jij weten wat je kan doen om je huis beter te isoleren? Zet de eerste stap. En start vandaag nog met de Isolatie-zelfscan.

Lagere energiekosten, een warm huis in de winter, een huis dat langer koel blijft in de zomer en het is beter voor het klimaat. De voordelen van isoleren zijn bekend. Steeds meer mensen kiezen er daarom voor om zelf isolatiemaatregelen te nemen. Want dat is tot wel 60% voordeliger dan een bedrijf inhuren om te isoleren. Bovendien kan je direct aan de slag én houd je er een goed gevoel aan over. Maar waar begin je? Met deze drie stappen maak je een plan van aanpak.

Doe de Isolatie-zelfscan

Zelf aan de slag gaan begint met inzicht. Waar verliest jouw huis nog warmte? Welke delen zijn al goed geïsoleerd en waar is ruimte voor verbetering? Veel mensen denken dat hun huis al goed geïsoleerd is, maar er blijkt vaak meer verbetering mogelijk dan gedacht. De gratis Isolatie-zelfscan helpt je hierbij. Aan de hand van je woningtype en bouwjaar leert de zelfscan je stap voor stap hoe je elk onderdeel van je huis kunt checken. Van de vloer tot aan het dak, en van de gevel tot de ramen. Je kijkt overal of er al isolatie zit en of er verbetering mogelijk is. Wat je nodig hebt? Een meetlat, lucifers of een aansteker en 5 tot 15 minuten tijd. Daarna heb je een goed beeld van de isolatie in jouw huis.

Check wat je zelf kan – én wat niet

Veel maatregelen kan je goed zelf doen. Denk aan het aanbrengen van radiatorfolie, het isoleren van verwarmingsbuizen of het plaatsen van tochtstrips. Wil je een wat grotere klus aanpakken? Zoals dakisolatie aan de binnenzijde en vloerisolatie via de kruipruimte? De uitlegvideo’s op verbeterjehuis.nl laten je zien hoe je dat doet. Misschien zijn die klussen wel makkelijker uit te voeren dan je denkt. Tip: je hoeft het niet alleen te doen. Check of je mensen kent die je hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld omdat ze het al een keer gedaan hebben.



Er zijn ook maatregelen die je beter aan professionals over kunt laten. Spouwmuurisolatie, gevelisolatie tegen de buitenmuur, het vervangen van kozijnen en glas en dakisolatie aan de buitenzijde of isolatie van een plat dak vereisen specialistisch materiaal en vakkennis. Laat die klussen uitvoeren door een erkend isolatiebedrijf.

Stel prioriteiten en start met de voorbereidingen

De wat grotere maatregelen zoals dakisolatie leveren de meeste besparing op, maar vragen ook meer tijd en budget. Bepaal daarom vooraf wat je belangrijk vindt en hoeveel geld je in isolatiemaatregelen wilt investeren. Het advies: áls je het doet, doe het dan gelijk goed. Bespaar niet op minder goed isolerend materiaal, want dan heb je er uiteindelijk minder voordeel van. Keuzes gemaakt? Dan is het tijd om te starten met de voorbereidingen.

Hulp bij isoleren

Welke klus voer jij het eerst uit? Hoe doe je dit en wat heb je daarvoor nodig? En welke materialen gebruik je? Zelf isoleren staat of valt bij een goede voorbereiding. Wil je graag dat er even iemand met je meedenkt? In bijna alle gemeenten kan je daar gratis hulp en advies bij krijgen. Kijk voor antwoord op deze vragen en meer informatie over het isoleren van je woning op verbeterjehuis.nl.

Starten maar!

Met een goede voorbereiding en betrouwbare informatie kan je direct beginnen. In het volgende artikel in deze reeks behandelen we vijf makkelijke isolatieklussen die je binnen één dag zelf kunt uitvoeren.