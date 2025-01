Zelfgemaakte “Dry Yogurt”

Laatst geüpdatet op januari 20, 2025 by Redactie

Droge yoghurt? Dat klinkt niet bepaald verleidelijk. Toch is “Dry Yogurt” erg lekker en kan het veelzijdig in de keuken worden gebruikt – bijvoorbeeld in muesli, in pittige dips of als topping voor gebakken groenten. De foodtrend die bekend is van sociale media is echter niet nieuw.

Wat is Dry Yogurt?

De ‘yoghurtkaas’ doet denken aan de oosterse specialiteit Labneh, die in de Levantijnse keuken op geen enkel voorgerecht mag ontbreken. De vloeibare wei van de yoghurt wordt verwijderd door te zeven. Er blijft een massa over die doet denken aan roomkaas of vaste kwark. De “yoghurtkaas” is niet alleen smaakvoller, maar bevat ook meer eiwitten, calcium en vitamine B12 per portie dan conventionele yoghurt.

Zelf maken

Als je het thuis wilt bereiden, kun je het beste een vethoge yoghurt nemen, zoals Griekse yoghurt of een plantaardig alternatief. Een zeef wordt bekleed met een schone zeefdoek en in een kom gedaan. Leg yoghurt erin, dek af met de doek en draag een gewicht (bijv. B. een bord). Laat de yoghurt minstens 24 tot 48 uur in de koelkast uitlekken tot het mengsel romig en smeerbaar is.



Voeg licht zout toe voordat je de yoghurt gaat ontdunnen. Afhankelijk van je smaak kun je het verfijnen met andere kruiden zoals vanille en kaneel, een beetje honing of agavesiroop. Met matchapoeder, bessenpuree, zwarte sesampasta of muntsiroop kunnen kleuraccenten worden gezet. Alle ingrediënten moeten goed worden gemengd met de yoghurt voordat je ze gaat zeven.

Lekker bij

De uiteindelijke “yoghurtkaas” smaakt heerlijk als smeersel op brood, in een kom met noten en vers fruit, gekoeld als alternatief voor ijs of in saladedressing. Voor een heerlijke snack worden balletjes van de stevige yoghurt gevormd, besprenkeld met olijfolie en bestrooid met verse kruiden zoals tijm of munt. Het smaakt goed met platbrood en gegrilde groenten.