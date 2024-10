Zelfgemaakte sauzen: goedkoop en gemakkelijk te bereiden

Laatst geüpdatet op oktober 15, 2024 by Redactie

Wat zou een pizza zijn zonder tomatensaus of een lasagne zonder bechamelsaus? Vaak is het de saus die de maaltijd perfect maakt. Lichte, bruine en rode basissauzen kun je zonder veel moeite zelf maken en naar je smaak aanpassen. Bovendien zijn zelfgemaakte sauzen over het algemeen goedkoper en beter verteerbaar (en lekkerder) dan kant-en-klare producten.

Bechamelsaus

De klassieker is een lichte bechamelsaus die heel goed samengaat met aardappelen en groenten zoals bloemkool. De romige saus wordt ook vaak gebruikt voor ovenschotels. De bereiding is niet moeilijk: smelt de boter in een pan en strooi er dezelfde hoeveelheid bloem of aardappelzetmeel overheen. Bak een paar minuten op laag vuur lichtjes. Voeg nu langzaam de lauwe melk toe, breng kort aan de kook en laat een paar minuten doorkoken. Roer voortdurend met een garde, zodat niets aanbrandt en er geen klontjes ontstaan. Breng ten slotte op smaak met zout, peper en vers geraspte nootmuskaat. De saus kan worden aangepast met een scheutje room, een lepel mosterd, verse kruiden, geraspte kaas of specerijen zoals gember en curry.

Jus

Je kunt ook een donkere “jus” vegan bereiden met veel groenten of restjes groenten. Uien, champignons, wortels en selderij worden fijngehakt en gebakken. Breng op smaak met peper, zout en een beetje suiker en kook op laag vuur tot ze zacht zijn. Roer wat bloem en tomatenpuree erdoor, bak en blus met groentebouillon. Het wordt op smaak gebracht met sojasaus, mosterd en kruiden zoals laurier, rozemarijn, jeneverbes en tijm. Pureer alles fijn en serveer met hartige huisgemaakte gerechten zoals aardappelpuree en aardappelgratin.

Tomatensaus

Een aromatische tomatensaus is de basis voor pizza, ovenschotels en veel pastagerechten. Met slechts een paar ingrediënten kan het worden gemaakt zonder eindproducten of instantpoeder. Eerst worden uien en knoflook fijngehakt en gebakken. Roer er wat tomatenpuree door en bak kort mee. Voeg nu de geblancheerde, ontvelde en gehakte tomaten toe, bij voorkeur volledig rijp en geurig en aromatisch. Het is sneller en goedkoper om tomaten uit blik te gebruiken. Laat het geheel met een beetje groentebouillon ongeveer 30 minuten sudderen en breng op smaak met zout, peper, een snufje suiker en ten slotte met verse basilicum. De fruitige saus kan gevarieerd worden met gehakt of vegetarisch met groenten zoals bleekselderij, wortelen, paprika en courgette. En met olijven, ansjovis en kappertjes smaakt het bijna naar Italië.