Zero waste lenteschoonmaak

Laatst geüpdatet op april 3, 2024 by Redactie

Een leuke en lekkere lenteschoonmaak? Het kan met de tips en trucs van Too Good To Go, ontdek schatten in je kasten en maak er een feest van! Geniet van een lenteschoonmaak met deze zero waste tips.

1. Haal alles uit je kasten

Door alles uit je kasten te halen, heb je de kans om de datums op alle verpakkingen van voedingsmiddelen te controleren. Wanneer je alles terug in de kast zet, reserveer dan een speciale, duidelijk zichtbare plaats voor het eten dat “heel dringend op moet”. Op die manier springt het er elke keer uit als je je kast opent.



Denk er ook aan om voedingsmiddelen per ‘familie’ in te delen: zetmeelrijke voedingsmiddelen (pasta, rijst, quinoa) bij elkaar, blikgroenten bij elkaar. Als je een overzicht hebt van wat er nog in je kasten ligt, bespaar je geld bij je volgende bezoek aan de supermarkt. Waarom kopen wat je al hebt?

2. Gebruik je zintuigen: Kijk, ruik en proef

Heb je voedsel gevonden waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken? Als het een “ten minste houdbaar tot”-datum heeft, gooi het dan niet weg! Voedsel met een tht-datum is vaak dagen, weken en soms zelfs maanden na die datum nog eetbaar. Vertrouw op je zintuigen. Kijk, ruik en proef. Als alles normaal lijkt, kun je het gewoon opeten.

3. Je vriezer is je BFF

Het eerste wat je moet doen is de inhoud van je vriezer controleren. Het kan er vol liggen met heerlijke maaltijden die je vergeten bent. Roep de komende week uit tot “zero cooking, 100% vriezerweek” en trakteer jezelf op een week zonder koken door alles wat je nog in de vriezer hebt liggen op te eten.



Heb je eten in je kasten gevonden dat bijna over de datum is, maar je weet dat je het niet allemaal op tijd op kunt eten? Denk er dan eens over na om ze in te vriezen! Extra potjes pesto? Vries de pesto in kleine porties in. Wist je dat je zelfs barbecuesauzen kunt invriezen?

4. Ruim ook je koelkast op

Maak een weekplanning voor de komende week met zo veel mogelijk producten uit je koelkast. Het is een leuke manier om jezelf uit te dagen en creatief te zijn. Je kunt je creaties altijd in porties verdelen en invriezen, zodat je stressvrije maaltijden hebt als je thuiskomt.



Als je denkt dat je niet al het fruit en de groenten die je in de koelkast hebt liggen op kunt eten, snijd ze dan in stukjes en vries ze in. Ingevroren groenten zijn een geweldige manier om in de toekomst aan elke maaltijd toe te voegen – denk aan roerbakgerechten, curry’s, pasta’s, risotto’s of taarten. Op dezelfde manier kunnen diepvriesgroenten zoals spinazie worden gemengd met fruit en worden ingevroren tot balletjes. Ze zijn ideaal om je smoothies een boost te geven.

HOE ORGANISEER JE JE KOELKAST?

We weten dat goed boodschappen doen een van de pijlers is in de strijd tegen verspilling. Door enkel te kopen wat je nodig hebt, verspil je geen voedsel. Maar wat doen we als we thuiskomen met onze aankopen?



Wist je dat er bepaalde manieren zijn om je koelkast te organiseren? Een goede organisatie helpt om voedsel langer houdbaar en beter houdbaar te maken, waardoor je koelkast en vriezer je beste bondgenoten worden. Daarom deelt Too Good To Go alle tips die je nodig hebt om je koelkast georganiseerd en efficiënt te houden.

BOVENSTE SCHAP

Dit is het minst koude gedeelte van de koelkast. Daarom zijn voedingsmiddelen zoals yoghurt, kaas, verpakte en reeds gekookte voedingsmiddelen bestemd voor het bovenste gedeelte. Hier is de temperatuur goed om ze goed te bewaren, omdat deze voedingsmiddelen niet zo’n lage temperatuur nodig hebben als andere om te bewaren.

DE ONDERKANT VAN DE KOELKAST

Dit gedeelte van de koelkast heeft al een iets lagere temperatuur, ideaal voor verse, alledaagse producten, omdat ze een lagere temperatuur nodig hebben om te bewaren: Vlees, vis en zeevruchten. Versere producten.

ONDERSTE LADEN

Dit is het deel van de koelkast dat het meest koelt. Daarom is het ontworpen voor fruit, groenten en rauwe groenten. Dit zijn voedingsmiddelen die het risico lopen verder te rijpen als ze niet koud worden bewaard, dus om ze langer houdbaar te maken, moeten ze hier worden geplaatst.

DEUR

Net als de bovenste plank is dit een minder gekoeld gedeelte. We raden aan om hier voedingsmiddelen zoals jam, sauzen, drankjes, etc. te plaatsen, omdat ze minder gevoelig zijn voor temperatuurschommelingen.