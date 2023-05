Zes manieren om het meeste uit LinkedIn te halen

Laatst geüpdatet op mei 2, 2023 by Redactie

LinkedIn is al lang meer dan alleen een platform voor professionals. Met meer dan 500 miljoen gebruikers is LinkedIn een van de grootste sociale netwerken ter wereld. Als je ver buiten je eigen contacten de aandacht op jezelf wilt vestigen, ben je hier aan het juiste adres: Of het nu gaat om professionele onderwerpen of andere bijdragen, het bereik is enorm. Hieronder zes tips hoe ondernemers nu het meeste uit LinkedIn kunnen halen.

1. Het belang van de persoonlijke pagina

Veel bedrijven beginnen met het aanmaken van een bedrijfspagina op LinkedIn. Dit is ook logisch, aangezien deze pagina’s over het algemeen goed zichtbaar zijn. Niettemin: LinkedIn is een sociaal netwerk dat gedijt op sociale interacties. Serieuze berichtgeving wordt dan ook vooral verkregen via persoonlijke profielen. Als je naast de bedrijfspagina ook jouw content hier deelt, profiteer je ervan dat deze door veel meer mensen wordt gezien.

2. Het individuele profielontwerp

De basis van elke LinkedIn marketingstrategie is het persoonlijke profiel. Het moet zoveel mogelijk relevante informatie bevatten om een ​​hoge Social Selling Index te behalen – en zo ervoor te zorgen dat de posts een groter bereik bereiken. Een scherpe toonhoogte levert bijvoorbeeld veel op. Het is nu zelfs mogelijk om individuele links onder je eigen gebruikersnaam te plaatsen om bezoekers naar de gewenste pagina te leiden.

3. Verschillende formaten en verschillende functies

Om je eigen bereik te vergroten, moeten gebruikers hun contentproductie zo divers mogelijk maken. Diverse formats en diverse features krijgen bij LinkedIn de voorkeur – en helpen zo mensen op te pikken en te reactiveren. Een goed voorbeeld hiervan is de livestream, die relatief nieuw is op LinkedIn.

4. Advertenties voor LinkedIn-evenementen

Adverteren op LinkedIn kan natuurlijk ook. Dit is vooral de moeite waard als er een evenement zoals een webinar, een virtuele beurs of een livestream gepland staat.

5. Documenten en presentaties in het netwerk

Ook waardevolle content zoals documenten, presentaties en productbrochures die anders alleen maar in de lade zou verstoffen, kan eenvoudig, snel en gericht gedeeld worden via LinkedIn. Hierdoor kunnen geïnteresseerde bezoekers met de verstrekte informatie omgaan.

6. Andere nieuwe functionaliteiten

Wat ondernemers bij dit alles niet mogen vergeten: LinkedIn is altijd nieuwe functionaliteiten aan het testen, daarom is het erg belangrijk om nooit 100 procent te vertrouwen op de aangeboden features. Het kan altijd zijn dat een feature na een tijdje stopt – zoals de story functie die het netwerk heeft overgenomen van Facebook. Desalniettemin moeten gebruikers natuurlijk open blijven staan ​​voor de vernieuwingen.