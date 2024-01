Zes van de grootste trainings mythen ontkracht

Laatst geüpdatet op januari 8, 2024 by Redactie

Lichaamsbeweging is een van de dingen die je moet doen om een goede gezondheid te behouden, maar het is ook essentieel als je je gewicht onder controle wilt houden en de kleding uit je kledingkast wilt blijven dragen. Er zijn zoveel belachelijke mythen en gekke ideeën die worden gepromoot en gedeeld op sociale media en in het leven in het algemeen over lichaamsbeweging, dat we hebben besloten ze te ontkrachten. Helaas geloven mensen veel van deze onzin en proberen zichzelf urenlang te trainen door cardio te doen en shakes voor en na de training te drinken, denkend dat dit hen zal helpen om af te vallen en uiteindelijk eindigen ze met jojo-diëten die nergens toe leiden. We ontkrachten hier de zes belangrijkste trainings mythen.

’s Ochtends en ’s avonds trainen is de beste tijd om te trainen

Fout. Dit kan niet verder van de waarheid zijn. In werkelijkheid is de beste tijd om te sporten tussen 11.00 en 15.00 uur in de middag. Bewegen en sporten verhoogt de stresshormonen in je lichaam. Het vermindert ook het glycogeen dat het lichaam gebruikt om de bloedsuikerspiegel in balans te houden tijdens het slapen. Te veel lichaamsbeweging later op de dag kan zelfs de voortplantingshormonen verminderen die de slaapkwaliteit bevorderen. Tijdens het midden van de dag is waarop je lichaam het meest veerkrachtig is en in staat is om met stress om te gaan.



We erkennen dat de overgrote meerderheid van de mensen in deze periode niet kan trainen, dus als je dat niet kunt, geef jezelf dan geen verwijten, train op het tijdstip dat bij je schema past en zodat je consistent kunt blijven. De sleutel is om ervoor te zorgen dat je op een bepaald moment van de dag aan lichaamsbeweging doet.

Cardio is de beste manier om meer vet te verbranden

Fout. Krachttraining is de beste manier om vet te verbranden. Spieren zijn metabolisch duurder, dus als je je spieren versterkt, verbrand je meer vet tijdens het sporten en in rust.



Kortom, je lichaam gebruikt meer energie om je spieren te behouden, zelfs als je in rust bent. Cardio betekent dat je je hartslag snel verhoogt, waardoor calorieën worden verbrand, maar als je eenmaal stopt, gaat het heel snel omlaag en stopt het verbranden van calorieën. Je verbrandt alleen maar meer calorieën terwijl je cardio doet, terwijl je met grotere spieren steeds meer calorieën verbrandt.

Je verbrandt meer vet als je niet eet voordat je gaat sporten

Fout. Dit is weer een belachelijke mythe. Je lichaam heeft energie nodig om te trainen, zodat je je spieren kunt versterken en meer vet kunt verbranden.



Als je niet eet voordat je gaat trainen, gaat je lichaam in de overlevingsmodus en vertraagt het de stofwisseling om zichzelf te beschermen. Zorg er altijd voor dat je een soort koolhydraten eet voordat je gaat trainen, zoals magere natuurlijke yoghurt, een banaan of crackers met magere kaas. Vermijd voedingsmiddelen met veel vet of vezels, omdat het langer duurt om ze te verteren en je een vol gevoel geeft.

Draag tijdens het sporten meerdere lagen kleding om het lichaam op te warmen

Fout. Dit is een van de meest belachelijke mythen. Sommige mensen denken eigenlijk dat als je het lichaam tijdens een training erg warm houdt door meerdere truien te dragen, je meer calorieën zult verbranden.

Het lichaam zal meer zweten en vitale vloeistof verliezen. Probeer koel en gehydrateerd te blijven tijdens het sporten.

Hoe meer je zweet, hoe beter de training

Fout. Dit is niet waar. Krachttraining zal de meeste verloren calorieën opleveren omdat spieren meer calorieën gebruiken om te functioneren. Ze zijn metabolisch duurder.



Zweten betekent alleen maar dat je lichaamstemperatuur hoog is en dat je vitale vloeistof verliest. Het is geen indicatie van calorieverlies. Het is een indicatie van vochtverlies.

Pre-workout en post-workout shakes verhogen de hoeveelheid calorieën die je verbrandt

Fout. Het merendeel van de pre- en post-workout shakes op de markt is een hoop onzin. Er gaat niets boven verstandig eten en een verhoogde vochtinname.



Veel shakes beweren dat ze je zullen helpen meer calorieën te verbranden tijdens het sporten, maar het enige wat ze doen is je meer energie geven waarvan we weten dat ze je zullen helpen bij het sporten. Goed eten zal dit doen. Waarom zou je een gefabriceerd mengsel in je lichaam stoppen als je een beter resultaat krijgt door gezond en onbewerkt voedsel te eten.