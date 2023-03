Zet als vrouw een volgende stap in je professionele carrière

Laatst geüpdatet op maart 6, 2023 by Redactie

De tijd dat een vrouw voornamelijk huishoudelijk werk deed na de geboorte van haar eerste kind is voorbij. Steeds vaker kiezen stellen ervoor om allebei te blijven werken, wat past bij de ambities die veel vrouwen hebben. Wanneer heb jij voor het laatst een stap gezet in je professionele carrière? Welke ambities heb je voor de komende jaren? Zit je nog op je plek bij je huidige werkgever of breder, in de huidige branche? Het is heel goed om dergelijke vragen periodiek voor jezelf te beantwoorden. Op basis van de antwoorden die je jezelf geeft, geef je richting aan je toekomst. Wellicht kom je erachter dat het tijd is om iets anders te gaan doen en overweeg je een Wmo-consulent opleiding. Daar waar je nu werkzaam wellicht bent als projectmanager in de IT.

Huidige arbeidsmarkt maakt een volgende stap interessant

Nog altijd is de vraag naar werkenden veel groter dan het aanbod aan vacatures op de huidige arbeidsmarkt. Het maakt dat het voor werkenden interessant is om een volgende stap te overwegen; ook wanneer dit ten koste gaat van een lopend vast contract. Immers, dat vaste contract zal je onder de huidige omstandigheden ook bij een volgende werkgever krijgen. Kijk hierbij niet alleen naar vergelijkbare functies bij andere werkgevers, maar ook naar rollen waarvan je nu nog twijfelt of je deze aan kunt. Middels een training of cursus kun je de benodigde skills aanleren. Volg bijvoorbeeld een cursus leiderschap, wanneer je een positie in het management ambieert.

Blijf jezelf ontwikkelen middels opleidingen

Het is heel verstandig om periodiek een opleiding of cursus te volgen. Niet alleen daag je jezelf hierbij uit, ook blijf je interessant voor werkgevers op het moment dat de arbeidsmarkt minder gunstig is.

Bekostiging van aanvullende opleidingen en trainingen

In veel gevallen hoef je de kosten voor een aanvullende opleiding of training niet (volledig) zelf te betalen. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden: de werkgever betaalt de opleiding, of je vraagt het STAP-budget vanuit de overheid aan. In het eerste geval is het belangrijk uit te zoeken welke voorwaarden de werkgever hieraan stelt. Mogelijk verwacht deze dat je na het afronden van de opleiding nog minimaal een jaar blijft werken. Een werkgever zal in de basis alleen opleidingen betalen, die bijdragen aan je dagelijks functioneren. Met het STAP-budget is het mogelijk een omscholingstraject te starten. Een interessante voorziening, wanneer je niet langer tevreden bent met je huidige functie.