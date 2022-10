Zet een lach op je gezicht en je voelt je gelukkiger!

Laatst geüpdatet op oktober 31, 2022 by Redactie

Zoals de tekst van het beroemde liedje ‘Grey skies are gonna clear up, put on a happy face’ suggereert, zul je je een beetje vrolijker voelen als je een blij gezicht opzet, zo blijkt uit een nieuwe studie. Onder leiding van Stanford University, en uitgevoerd met de Florida State University en de University of South Australia, bleek uit de studie dat we ons gelukkiger kunnen voelen door onze gezichtsspieren in een glimlach te poseren.



In samenwerking met een team van internationale medewerkers beoordeelde de studie of de subjectieve emoties van mensen kunnen worden beïnvloed door hun gezichtsuitdrukkingen. De studie verzamelde gegevens van 3878 deelnemers in 19 landen en vond een merkbare toename in geluk van mensen die lachende foto’s nabootsten of hun mond naar hun oren trokken.



UniSA-onderzoeker, dr. Fernando Marmolejo-Ramos, zegt dat het een tijdige bevinding is nu de wereld op weg is naar een vierde jaar van de COVID-19-pandemie.



“Het lijdt geen twijfel dat de wereld het moeilijk heeft tijdens de huidige pandemie. Hoewel individuen van nature anders reageren op ongunstige situaties, is het bemoedigend om te denken dat we onze emoties kunnen beïnvloeden door simpelweg een blij gezicht op te zetten”, zegt dr. Marmolejo-Ramos.



“Het concept van het kunnen beïnvloeden van onze emoties door simpelweg onze gezichtsspieren te bewegen is lang besproken door onderzoekers, maar tot nu toe is er geen test of theorie wereldwijd overeengekomen.



“In deze studie hebben we een team van sceptici en een team van gelovigen verzameld (de ‘Many Smiles Collaboration’ genoemd) om een ​​wederzijds overeengekomen methodologie te testen, en wat we vonden was betrouwbaar bewijs dat de fysieke vorming van een glimlach gevoelens van geluk kan veroorzaken.”

De studie testte drie bekende technieken:

1) het nabootsen van gezichtsuitdrukkingen van acteurs die op foto’s te zien zijn;

2) het verplaatsen van de mondhoeken naar hun wangen met alleen hun gezichtsspieren; en

3) met behulp van de ‘pen-in-mond’-techniek die de gezichtsspieren in een gesimuleerde glimlachvorm beweegt.



“Twee van de drie van deze aandoeningen zorgden voor een merkbare toename van geluk, wat een overtuigend argument oplevert dat menselijke emoties verband houden met spierbewegingen”, zegt dr. Marmolejo-Ramos.



“Maar omdat de pen-in-mondtechniek niet dezelfde stemmingswisselingen opleverde (mogelijk omdat de gesimuleerde mondvorm niet zo representatief was voor een glimlach als we dachten), kunnen we niet met absolute zekerheid zeggen dat het een altijd de ander veroorzaakt.



“Toch is het bewijs sterk, en wetende dat we het enigszins kunnen ‘fake it ’til we make it’, dit zeker een geruststellend voorstel is.”