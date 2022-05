Zeven manieren om je hart gezond te houden

Het is de tijd om de zon, milde temperaturen en het gevoel van vernieuwing dat het lenteseizoen is, te verwelkomen. Wat is een betere tijd dan de lente om enkele van onze hart-gezonde gewoonten en routines te beoordelen en te verbeteren. Hartaandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor zowel mannen als vrouwen, en meer dan 80% van de hartproblemen is te voorkomen.

We geven hier zeven suggesties om je te helpen je hart gezond te houden – niet alleen in de lente, maar het hele jaar door…

Voeg wat lente toe aan je stap

Onderzoekers hebben ontdekt dat een zittende levensstijl een verhoogd risico op hartaandoeningen kan opleveren. De eenvoudigste, meest positieve verandering die je kunt aanbrengen om de gezondheid van je hart te verbeteren, is om te beginnen met lopen. Streef naar ten minste 30 minuten per dag, vijf dagen per week, van matige beweging. Als je de 30 minuten verdeelt in hapklare brokken van 10 minuten, kun je nog steeds de vruchten plukken. Als je tijdens de piekzon van de dag buiten bent, zorg dan dat je voldoende water meeneemt en 30 minuten voordat je vertrekt zonnebrandcrème aanbrengt. Luister naar je lichaam. Als je niet gewend bent aan regelmatige lichaamsbeweging, ouder bent dan 50 of vragen hebt over jew hartgezondheid, raadpleeg dan je arts voordat je deelneemt aan inspannende activiteiten.

Ga voor groen – en rood en oranje

De lente is een geweldige tijd om seizoensgebonden groenten en fruit in je eetpatroon te verwelkomen. Streef naar 4-5 porties per dag om je risico op hartaandoeningen en beroertes te verminderen en ervoor te zorgen dat je de gevarieerde mix van fytonutriënten – ziektebestrijdende verbindingen – krijgt die elke variëteit aan kleurrijke groenten en fruit biedt.

Om een ​​hart-gezond eetpatroon te volgen, beperk of vermijd die items met verzadigd vet, transvet, toegevoegde suikers en/of natrium die op het ingrediëntenlabel staan ​​vermeld.

Blijf goed gehydrateerd

Veel water drinken reguleert niet alleen je lichaamstemperatuur, het helpt ook je hart gemakkelijker te pompen en helpt je organen goed te laten functioneren. Probeer als vuistregel de bekende 8 glazen water per dag. Kies kruidenthee en verse groentesappen boven koffie, vruchtensappen (rijk aan suiker) of frisdranken. Het vermogen om dorst te voelen kan afnemen naarmate we ouder worden, dus als je ouder bent dan 60, is het belangrijk om je waterinname te controleren. Ongeveer 20 procent van onze waterinname komt uit voedsel. Een dieet bij warm weer dat de nadruk legt op salades en fruit kan zowel de honger stillen als zorgen voor extra vocht. Sommige veel voorkomende hartmedicatie zoals ACE-remmers, bètablokkers en diuretica kunnen hartpatiënten gevoeliger maken voor stijgende temperaturen en kunnen de behoefte aan hydratatie verhogen.

Maak contact met anderen

Van hormonen die vrijkomen als een natuurlijke stressreactie is bekend dat ze de bloedvaten beschadigen of de bloeddruk doen stijgen. Positieve relaties kunnen een gunstig effect hebben op de hersenen, waardoor de schadelijke stressreactie wordt verminderd. Onderzoekers zeggen dat mensen met bevredigende sociale connecties de neiging hebben langer te leven en sneller te herstellen van hartaanvallen en andere gezondheidsproblemen. Oudere volwassenen die minstens vier uur per week vrijwilligerswerk deden, zagen hun bloeddruk met 40% dalen.

Pas op voor lenteallergieën

Voor de meeste hooikoortspatiënten is gevoeligheid voor in de lucht verspreid gras en boompollen van ongeveer april tot juni vooral een snuif-, nies- en hoestoverlast. Nieuw onderzoek heeft echter een mogelijk verband gevonden tussen deze allergenen en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Om blootstelling aan allergenen te verminderen, moet je op winderige dagen binnen blijven, vooral van halverwege de ochtend tot halverwege de middag wanneer het aantal pollen het hoogst kan zijn; houd deuren en ramen gesloten en laat de airconditioning draaien; kleed je om en neem een ​​douche nadat je buiten bent geweest.

Krijg genoeg slaap

Het blijkt dat naast de vele andere waardevolle redenen voor een goede nachtrust, slaap een essentieel onderdeel is om je hart gezond te houden. Uit een onderzoek bleek dat volwassenen ouder dan 45 jaar die minder dan zes uur per nacht sliepen ongeveer twee keer zoveel kans hadden op een beroerte of een hartaanval als mensen die tussen de 6 en 8 uur sliepen. Om te zorgen voor een goede nachtrust: houd je aan een regelmatig slaapschema, eet niet te veel en drink niet laat op de dag koffie; creëer een kamer die koel, donker en stil is; en hoe verleidelijk het ook is om je computer of telefoon voor het slapengaan te gebruiken, het is aangetoond dat deze apparaten de slaap verstoren door het slaaphormoon melatonine te onderdrukken.

Ken je cijfers

Neem contact op met je huisarts om eventuele gezondheidsproblemen te bespreken en om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van je aanbevolen gezondheidsonderzoeken en vaccinaties. Het kennen van je aantal en je risicofactoren is een belangrijk onderdeel van de gezondheid van het hart, vooral voordat je je bezighoudt met buitenactiviteiten bij warm weer.