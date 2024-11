Zeven op de tien Nederlanders ervaren red flags tijdens het daten of in relaties

Laatst geüpdatet op november 25, 2024 by Redactie

Tinder en Blijf Groep publiceren vandaag een onderzoek over hoe Nederlanders omgaan met red flags tijdens het daten en in relaties. Zeven op de tien Nederlanders ervaren ongewenst gedrag in relaties, maar slechts 20% onderneemt direct actie bij het eerste signaal. Om bewustwording rondom red flags te vergroten, starten Tinder en Blijf Groep een campagne die Tinder-gebruikers helpt om signalen vroeg te herkennen en aanmoedigt om naar hun onderbuikgevoel te luisteren. De campagne biedt tips voor hoe om te gaan met red flags, zodat de gebruiker de eigen veiligheid kan vergroten.

Meeste red flags tijdens relatie en vaak moeilijk bespreekbaar

In dit onderzoek is gekeken hoe Nederlanders vanaf 18 jaar uit verschillende leeftijdsgroepen omgaan met red flags, welke

red flags het meest voorkomen en wanneer deze optreden. Voor de meeste Nederlanders (69%) komen red flags pas naar voren tijdens de relatie, terwijl 21% deze tijdens het daten ervaart en 10% zelfs al bij het eerste contact.



Als het gaat om het reageren op red flags blijkt dat we toch niet zo direct zijn als we denken. 80% van de Nederlanders grijpt pas in na meerdere incidenten van ongewenst gedrag. Redenen om niet direct in te grijpen zijn onder meer de angst om de relatie te verliezen (33%) en twijfel over de ernst van het gedrag (32%). Slechts 44% spreekt de ander direct aan; velen zoeken eerst steun bij familie en vrienden (26%) of nemen zelfs volledig afstand (19%).

Generatieverschillen en red flags vooral offline

Het onderzoek laat zien dat red flags verschillend worden ervaren per generatie. Bijna een op de vier (39%) van de Gen X’ers heeft nooit een red flag ervaren, vergeleken met 28% van Millennials en 16% van Gen Z. Een verschil dat vragen oproept over de verschuivende percepties van acceptabel gedrag binnen relaties. De meeste red flags doen zich offline voor, vooral bij Gen X (79%), vergeleken met Millennials (61%) en Gen Z (54%). Mannen en vrouwen krijgen vrijwel even vaak te maken met red flags (72% vs. 68%). De meest voorkomende red flags zijn ‘niet willen praten over problemen’ (28%), ‘heftig reageren op kleine dingen’ (24%), ‘grenzen of gevoelens negeren’ (23%) en ‘liegen en geheimen’ (23%).



“Red flags op zichzelf lijken vaak onschuldig, maar samen vormen ze een patroon dat kan leiden tot structureel grensoverschrijdend gedrag en zelfs huiselijk geweld”, zegt Hanneke Bakker, directeur-bestuurder van Blijf Groep. “Omdat het moeilijk is de grens te herkennen, zoeken mensen vaak geen hulp – soms door schaamte of onzekerheid over de signalen. Met deze campagne willen we samen met Tinder de stap naar hulp, bij professionals of binnen het eigen netwerk, gemakkelijker maken.”



De campagne start op 25 november, tegelijk met de Orange the World-week, een initiatief tegen geweld tegen vrouwen. Via in-app Swipe Cards ontvangen Tinder-gebruikers tips die hen doorverwijzen naar www.blijfgroep.nl/volg-je-onderbuik/ voor meer informatie over het herkennen van red flags en mogelijke stappen. De campagne is zichtbaar voor alle Tinder-gebruikers in Nederland en loopt tot 25 februari 2025.



“Hoewel ongewenst gedrag vaak geassocieerd wordt met online daten, vinden de meeste incidenten volgens onderzoek offline plaats,” zegt Benjamin Puygrenier van Tinder Nederland. “Eén op de vijf Nederlanders herkent tijdens het daten al red flags, maar bij 69% worden deze signalen pas later zichtbaar. Dit laat zien hoe subtiel ongezond gedrag zich kan ontwikkelen. Veiligheid van onze gebruikers is de topprioriteit bij Tinder en wij willen hen ondersteunen in het herkennen van signalen in elke fase van een relatie.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek van Tinder en Blijf Groep richt zich op het herkennen van ‘red flags’ tijdens daten en in relaties, en de bijbehorende reacties. Het veldwerk vond plaats van 11 tot 16 oktober 2024 via Direct Research

B.V, onder 1.000 Nederlanders van 18 tot 59 jaar.