Zeven vragen over hernia

Je weet misschien wat een hernia is, maar weet je dat een hernia zonder pijn een tikkende tijdbom in je buik kan zijn? Om te benadrukken hoe belangrijk het is om je hernia zo snel mogelijk te laten onderzoeken, hebben we enkele van de meest voorkomende vragen over hernia op een rij gezet.

Wat is een hernia?

Om te beginnen is een hernia geen orgaan in je lichaam. Een hernia is een defect of opening in je spierlaag waar een orgaan, zoals je darmen, doorheen kan prikken tijdens of na inspannende activiteit.



Dagelijkse activiteiten zoals stoelgang, hoesten, niezen, lachen en bukken verhogen de druk in de buikstreek en kunnen een orgaan of weefsel dwingen om door de opening te knijpen. Het is niet ongebruikelijk dat een hernia eruit springt en dan terugkeert naar wat lijkt op een normale toestand als gevolg van verminderde druk, maar een hernia die is verdwenen, moet nog steeds net zo serieus worden genomen als een zichtbare.



Veel mensen gaan door met hun dagelijkse leven omdat de hernia geen pijn of ongemak veroorzaakt. Wat ze zich niet realiseren is dat een hernia potentieel gevaarlijk is. Als je vermoedt dat je hernia hebt, maak dan een afspraak met je huisarts en wacht niet tot er zich een probleem voordoet.

Lees ook: Veelvoorkomende rugproblemen begrijpen, voorkomen en behandelen

Zijn er verschillende soorten hernias?

Er zijn veel soorten hernias. Mensen kunnen worden geboren met een hernia of kunnen er tijdens hun leven een krijgen. Het meest voorkomende type is een navelbreuk, die zich door de navel ontwikkelt. Dit kan voorkomen bij jonge mensen en volwassenen, van wie velen ermee worden geboren en pas op latere leeftijd merken dat het groter wordt. Navelbreuken kunnen vaak verschijnen als een “outie” navel of een navel die naar buiten uitsteekt. Vrouwen hebben de neiging om dit type hernia op te merken wanneer ze zwanger worden.



Hernia’s van de lies (inguinale hernia’s) komen ook veel voor. Het liesgebied heeft een natuurlijk anatomisch defect, dus bij te veel druk kan dat gebied uitzetten en weefsel erdoorheen laten puilen.

Komt hernia vaker voor bij mannen of vrouwen?

Mannen hebben veel meer kans om liesbreuken te ontwikkelen dan vrouwen om verschillende redenen, waaronder een verschil in anatomie. Alle mannen hebben een klein gaatje in hun liesspieren waar bloedvaten doorheen kunnen om bloed naar hun testikels te brengen.



Bovendien kunnen individuen die meer inspannende banen hebben waarbij zwaar tillen betrokken is, ervoor zorgen dat ze sneller hernia ontwikkelen. Degenen die meer zittend werk doen, lopen een lager risico.

Is hernia erfelijk?

Hernia is niet erfelijk, zoals lang zijn of rood haar hebben. Sommige hernias komen echter voor bij de geboorte, daarom stellen mensen deze vraag. Een navelstrenghernia treedt op wanneer een deel van de buikinhoud van een kind door de buikwand in de navel steekt. Het verschijnt als een bult onder de navel. Het is niet pijnlijk en de meeste navelbreuken verdwijnen vanzelf op de leeftijd van 4 of 5 jaar.



Inguinale hernia verschijnen als een bult in de liesstreek. Ze kunnen voorkomen bij pasgeborenen wanneer een kleine opening in de buikspieren niet helemaal sluit. Raadpleeg in beide gevallen je arts als je denkt dat je kind hernia heeft.

Kan hernia constipatie/diarree veroorzaken?

Afhankelijk van het type hernia kunnen ze verschillende symptomen veroorzaken. Obstipatie, misselijkheid en braken zijn symptomen van een beknelde hernia, die optreedt wanneer de bloedtoevoer naar het hernia-weefsel wordt afgesneden. Het verstikte weefsel geeft vervolgens gifstoffen en infectie af in de bloedbaan, wat kan leiden tot sepsis of de dood. Belangrijk feit: elke hernia kan verstikt raken en een medisch noodgeval veroorzaken.

Hoe wordt hernia behandeld?

De meeste hernias kunnen tijdens een regulier onderzoek worden vastgesteld. Je arts kan je ook sturen voor een CT-scan, die de grootte, locatie en soort weefsels/organen laat zien.



Zodra de hernia is gediagnosticeerd, zal je arts je de aanbevolen behandeling geven. De meeste hernias worden behandeld met minimaal invasieve laparoscopische of robotchirurgie. Dit type operatie maakt 2-3 kleine incisies van minder dan een centimeter breed mogelijk. De procedure duurt meestal 30 minuten tot een uur en is in de meeste gevallen een operatie op dezelfde dag, waardoor patiënten na de operatie naar huis kunnen gaan.



Het herstel is voor de meeste patiënten snel en velen keren binnen enkele dagen na de operatie terug naar hun normale activiteit. Basisbeperkingen na de operatie zijn onder meer geen zwaar tillen en geen lichaamsbeweging gedurende 3-4 weken.

Lees ook; Typische oorzaken lage rugpijn

Kan een hernia terugkeren na een operatie?

In het verleden had hernia een kans van 10-15% om opnieuw op te treden bij patiënten. De huidige chirurgische technieken hebben de kans op herhaling verminderd tot 1-2%, maar ze kunnen nog steeds gebeuren. Diabetespatiënten lopen een hoger risico op hernia, vooral als hun bloedsuikers slecht onder controle zijn. Mensen met auto-immuunziekten, een hoge body mass index, genezingsproblemen, roken of andere gezondheidsproblemen hebben ook meer kans op hernia.



Als je denkt dat je een hernia heeft, verspil dan geen tijd. Neem direct contact op met je huisarts voor een onderzoek.