Zien: allereerste beelden tweede seizoen Videoland Original serie ‘Eén Grote Familie’

Laatst geüpdatet op mei 1, 2025 by Redactie

De Videoland Original dramaserie ‘Eén Grote Familie’ is terug! In een gloednieuw seizoen neemt Julia een gedurfd besluit. Ze zet haar relatie met Taco op pauze. Ze is ervan overtuigd dat een korte time-out een positieve uitwerking zal hebben. Goed voor hen beiden en goed voor hun relatie, maar is dat ook echt zo? Naast alle vertrouwde gezichten maken dit seizoen ook twee nieuwe personages hun opwachting: Sarah Chronis als Gwen en Juliette van Ardenne als Juf Olivia. Het tweede seizoen van ‘Eén Grote Familie’ is vanaf zaterdag 24 mei te bingen bij Videoland. Bekijk hier de trailer met de allereerste beelden!

Taco ziet de pauze van hem en Julia als het begin van het einde. Julia gaat in op het aanbod van Dennis om op zijn woonboot op adem te komen. In haar ogen een goed idee voor iedereen, maar de nieuwe woonsituatie zorgt voor zoveel protest en onrust dat ze ernstig begint te twijfelen of dit wel een goed plan was. Taco is compleet verrast als Julia het pauze-plan zonder verder overleg aan de kinderen vertelt, als voldongen feit. Dennis geniet van zijn bemiddelende rol tussen Taco en Julia, maar krijgt gaandeweg het gevoel dat – wat hij ook doet – hij niet wordt gezien als een voltallig lid van deze grote familie.



Moon heeft het gevoel dat ze een puinhoop van haar leven heeft gemaakt: geen huis, geen werk en Su die haar misschien gaat verlaten. Max trekt in bij zijn oma Hetty. Hij vraagt hulp aan Moon bij zijn zoektocht naar zijn biologische moeder Barbara. Mies ontdekt dat Max is vertrokken en is teleurgesteld. Wat niemand weet is dat het erg slecht gaat met haar op school. Zim baalt, ze had nooit die brief aan Max moeten geven. Kees wil niet mee naar de woonboot, maar ze moet. Ze besluiten om samen geld te gaan verdienen voor een vakantie zonder hun irritante ouders. Maar het nieuwe bijbaantje zorgt voor de nodige spanningen tussen de twee. Als Guus ziet dat Julia en Taco steeds minder blij zijn met de nieuwe woonsituatie en elkaar, trommelt hij Lotus en Maikel op om een plan te bedenken om hun ouders weer gelukkig te maken.



Het tweede seizoen van de Videoland Original serie ‘Eén Grote Familie’, naar een idee van Chantal Janzen, is vanaf zaterdag 24 mei te bingen bij Videoland. De serie wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama, in coproductie met &C Media. Regie is in handen van Esther Nieuwkoop en Reinier Smit. Will Koopman is Creative Producer.