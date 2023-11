Zien: allereerste beelden van ‘Winter Vol Liefde’

Laatst geüpdatet op november 28, 2023 by Redactie

Deze winter komt RTL 4 voor het eerst met ‘Winter Vol Liefde’, van de makers van ‘B&B Vol Liefde’. Vijf singles hebben Nederland verlaten om hun dromen na te jagen in Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Als makelaar, hoteleigenaar of wildernisgids leiden ze een heerlijk leven, maar dit willen ze graag delen met die ene speciale persoon die hun hart verwarmt. De eerste beelden beloven een romantische reis door de koude wintermaanden, waar mogelijk liefde opbloeit te midden van sneeuwvlokken en knusse momenten. ‘Winter Vol Liefde’ is vanaf maandag 18 december elke maandag tot en met donderdag te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.



Bekijk hier de eerste beelden.

Benjamin, 29 jaar, Zwitserland

Benjamin woont op 2000 meter hoogte in een skigebied in Zwitserland. Elke ochtend wordt hij wakker met een prachtig uitzicht en hij start zijn dag het liefst in de zon op de piste. Benjamin werkt in de horeca, is spontaan, avontuurlijk, zorgzaam, betrouwbaar en een levensgenieter pur sang.

Edith, 51, Oostenrijk

Edith woont samen met haar 14-jarige zoon in het prachtige Tirol. Ze verhuurt hier appartementen en verkoopt glamping chalets. Edith is een echte aanpakker en een harde werker, maar geniet ook volop van het leven. In haar vrije tijd gaat ze graag skiën, een hapje eten, relaxen in de sauna of geniet ze van de après ski.

Guido, 43, Zweden

Guido woont in de prachtige, ongerepte natuur van Zweeds Lapland. Hij is vrolijk, avontuurlijk, sociaal, liefdevol en een echte doorzetter. Hij houdt van de natuur, de ruimte en de buitenlucht. Zijn jongensdroom is uitgekomen sinds hij hier zijn eigen wilderniskamp runt en in de zomer tours en activiteiten organiseert; kanoën, hiken, vissen en bushcraften – kortom: de wildernis in. In de winter geeft hij les op een basisschool.

Marco, 55, Noorwegen

Marco woont in een betoverende omgeving in Noorwegen. Hij runt hier een boutique hotel met een prachtige tuin met kampvuurplaatsen om je op te warmen. Marco is een harde werker, maar geniet ook volop van het leven. Gelukkig is er in zijn omgeving genoeg te doen. Sneeuwwandelen, skiën, husky slee rijden, ijsbaden, of de natuur in met zijn Landrover met daktent. Dichterbij huis geniet hij van kampvuurtjes, wijn, lokaal eten en goede gesprekken.

Saul, 29, Zwitserland

Saul leidt een luxeleven in Riederalp in Zwitserland. Hij runt een makelaarsbedrijf met zijn broers en geniet volop van het leven. Vanuit zijn prachtige appartement heeft hij uitzicht op de Matterhorn. Saul heeft een hechte band met zijn familie: hij heeft maar liefst vijf broers en ziet hen als zijn beste vrienden.



‘Winter Vol Liefde’ wordt geproduceerd door Blue Circle, a Fremantle Company, en is vanaf maandag 18 december elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.



Beeld: RTL