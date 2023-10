Zien: de eerste beelden van de nieuwe Videoland dramaserie ‘Eén Grote Familie

Laatst geüpdatet op oktober 9, 2023 by Redactie

Hoe ga je om met verschillende opvoedstijlen, andere normen en waarden, frustraties, verdriet om een scheiding, nieuwe bonus gezinsleden en nieuwe geliefden? Beleef al deze perikelen van dichtbij mee in ‘Eén Grote Familie’, de nieuwe feelgood dramaserie over samengestelde gezinnen bij Videoland. Met niemand minder dan Chantal Janzen, Lykele Muus, Jeroen van Koningsbrugge, Joy Delima en Selin Akkulak in de hoofdrollen legt de serie het samengestelde gezinsleven op een herkenbare manier bloot. Vanaf zaterdag 14 oktober is ‘Eén Grote Familie’ te streamen bij Videoland. Kijk hier de eerste beelden.

Synopsis

De serie vertelt het verhaal van Julia (Chantal Janzen) die samen met haar twee dochters en zoontje bij haar nieuwe vriend Taco (Lykele Muus) en zijn twee dochters en zoon intrekt. Samen moeten ze leren omgaan met hun nieuwe leven en nieuwe (bonus)familieleden, wat gepaard gaat met herkenbare, komische, ontroerende en ook moeilijke momenten.



‘Eén Grote Familie’ wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama, in co-productie met &C Media. De serie is geregisseerd door Will Koopman, Esther Nieuwkoop en Reinier Smit en is naar een idee van Chantal Janzen. Vanaf 14 oktober is de serie te streamen bij Videoland en is de eerste aflevering om 21.30 uur te zien bij RTL 4.



Beeld: Tom Cornelissen