Zien: De eerste beelden van Videoland Original ‘I Kissed a Girl’

Laatst geüpdatet op maart 13, 2025 by Redactie

Tien vrijgezelle queer vrouwen gaan vanaf 27 maart een liefdesavontuur aan in de de nieuwe Videoland Original ‘I Kissed a Girl’: Bella, Bodil, Daphne, Ibi, Joy, Laura, Roos, Rui, Siem en Tessel.



Ze worden aan elkaar gekoppeld, maar het eerste moment van ontmoeting is direct een spannende: de deelnemers ontmoeten elkaar namelijk niet met een gesprek of een swipe op de apps, maar met een kus. Deze kus kan zomaar de eerste stap zijn op weg naar een echte, blijvende liefde. De vrouwen brengen tijd door in een prachtige villa, waar ze de kans krijgen om hun nieuwe partners beter te leren kennen en hun relaties verder te ontwikkelen. Zal de eerste kus leiden tot een match made in heaven? Of ligt de concurrentie op de loer en ontstaat er een onverwachte aantrekkingskracht met een andere dame in het huis?



De Videoland Original ‘I Kissed a Girl’ wordt gepresenteerd door Holly Mae Brood. Het programma wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is vanaf donderdag 27 maart wekelijks te streamen bij Videoland.