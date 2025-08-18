ZIEN: eerste beelden ‘Drugs van de Duivel’

Laatst geüpdatet op augustus 18, 2025 by Redactie

Hij volgt al jaren het spoor van zware drugscriminaliteit en deze keer leidt het hem naar een van de dodelijkste middelen, die langzaam Europa binnensluipt. In 2024 werd in Nederland een recordaantal drugslabs ontmanteld. In de meeste gevallen ging het om XTC en crystal meth. Crystal meth rukt op, sloopt mensenlevens en niemand lijkt het echt te zien. In de nieuwe Videoland Original ‘Drugs van de Duivel’ onderzoekt misdaadjournalist John van den Heuvel hoe deze drug zijn weg vindt naar onze straten en welke sluwe spelers daarachter zitten. John en zijn team spreken met meth-koks, de mensen die eraan verslaafd raakten en de autoriteiten die de levensgevaarlijke drug de kop proberen in te drukken. De driedelige docuserie is vanaf woensdag 27 augustus te zien bij Videoland. Bekijk hier de eerste beelden.

Crystal meth

Crystal meth is een extreem verslavende, synthetische drug met een sterk stimulerend effect. Het zorgt voor een intense roes, maar richt in korte tijd enorme schade aan lichaam en geest aan. Het wordt veelal gebruikt door mensen die willen ontsnappen, die willen voelen, of juist niets meer willen voelen. Crystal meth-gebruik is in Nederland nog relatief zeldzaam, maar komt wel voor binnen specifieke groepen, zoals mensen actief in de chemsex-scene. Ex-gebruiker Marcel vertelt in de documentaire openhartig over de destructieve wereld van chemsex-feestjes, waar meth-gebruik leidt tot dood en verderf. “Binnen twee jaar ging ik van 95 naar 60 kilo,” zegt Marcel. “Ik kreeg psychoses en stond midden op straat, zonder te weten waar mijn huis was. De hulpverlening zei: als ik nog een half jaar was doorgegaan, was ik er niet meer geweest.” Hij waarschuwt dat het “vijf voor twaalf” is in Nederland.

Pablo Icecobar

In 2023 kwamen in Nederland twaalf drugskoks om het leven toen hun labs ontploften, soms midden in woonwijken. De Brabantse politie laat zien hoe gevaarlijk deze chemische ‘tijdbommen’ zijn en hoe ze worden opgerold. Tientallen Mexicaanse drugskoks zitten inmiddels vast in Nederlandse gevangenissen. John en zijn team spreken de bekendste: “Pablo Icecobar”, een Mexicaanse drugscrimineel die in Nederland vastzit als architect van meerdere methlabs. Zijn zoektocht brengt hem zelfs naar Mexico, waar de productie van synthetische drugs is ‘geperfectioneerd’. Op een geheime plek in Sinaloa ontmoet zijn team twee meth-koks, die de Nederlandse kijkers waarschuwen het middel vooral niet te gebruiken vanwege zijn duivelse werking. Hij liep mee met een misdaadfotograaf in Tijuana, die het brute geweld en de keiharde criminaliteit rondom crystal meth vastlegt. In Los Angeles zag hij in de wijk Skid Row de menselijke tol van het gebruik: een leger van verslaafden volledig vervreemd van de werkelijkheid.

In driedelige docuserie afleveringen maakt John van den Heuvel een indrukwekkende reis in de schimmige wereld van crystal meth. Een wereld van dood en verderf, die inmiddels angstaanjagend dichtbij is. Is de opmars van crystal meth nog te stoppen? Of zijn we straks net zo ver als andere landen waar verslaving levens eist? ‘Drugs van de Duivel’ is vanaf woensdag 27 augustus in zijn geheel te streamen bij Videoland.