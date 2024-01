Zien: eerste beelden van de Videoland Original ‘PATTY’ en bekendmaking nieuwe castleden

Laatst geüpdatet op januari 26, 2024 by Redactie

Sha, na, na, na, na, na, na, na! Op zondag 18 februari is het zover. Dan is de nieuwe Videoland Original ‘PATTY’ in zijn geheel te streamen bij Videoland. De nieuwe vijfdelige dramaserie ‘PATTY’, naar een idee van Will Koopman, is geïnspireerd op het leven van één van de bekendste vrouwen uit de Nederlandse showbizzwereld: Patty Brard. Bekijk hier de teaser met de allereerste beelden!

Nieuwe castleden

Al eerder maakte Videoland bekend dat Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven beiden de rol van Patty spelen. De meiden van de groep Luv’ worden gespeeld door Julia Lammerts (José) en Teunie de Brouwer (Marga) en Dook van Dijck neemt de rol van Gerard Joling, de presentator van ‘Sterren Springen’, op zich.

Patty’s ex-mannen worden vertolkt door Chris Peters als Patty’s eerste man Ron, Lorenzo de Moor als haar Italiaanse ex-man Carlo en Jim Bakkum in de rol van haar derde ex: René. Teun Luijkx is zakenman Eric die een belangrijke rol speelt bij haar faillissement. Reinout Scholten van Aschat is Luv’ producer Hans en Mattijn Hartemink speelt Patty’s huidige man Antoine.ds

Patty’s familie

Nadja Hüpscher en Bo Tarenskeen zijn de ouders van Patty en Astrid van Eck is haar oudere zus Shirley. Zoé van Weert speelt de jonge Shirley en Delila Goudriaan is te zien als dertien jarige versie van haar zus. Patty’s jonge dochter Priscilla wordt door Dewi Welschen gespeeld en Emma Buysse vertolkt de oudere Priscilla. Vesper Wormer is de jonge Patty die met haar ouders in Nederland aankomt.

‘PATTY’ is vanaf zondag 18 februari om 17.00 uur te bingen bij Videoland en de Videoland tv-première van de eerste aflevering van ‘PATTY’ is op 18 februari om 22.20 uur te zien bij RTL 4.