Zien: eerste beelden Videoland Original komedieserie ‘Jackson & Malone’

Een wereld die nét niet onze realiteit is, bejaarden die één voor één vermoord worden en twee rechercheurs met ieder hun eigen bagage: dat is wat je krijgt als je Hans Teeuwen en Max Porcelijn een thrillerserie laat ontwikkelen. Door de ogen van twee zelfverzekerde detectives die op hun eigen manier gerechtigheid proberen te brengen in een kleine gemeenschap, word je als kijker meegezogen in een spannende who-dunnit vol memorabele personages en onverwachte twists. Met, hoe kan het ook anders als Hans Teeuwen het bedenkt, humor. Veel humor. De zesdelige Videoland Original komedieserie ‘Jackson & Malone’ is vanaf vrijdag 19 juli in zijn geheel te streamen bij Videoland. Bekijk hier de trailer van ‘Jackson & Malone’



‘Jackson & Malone’ is een absurdistische crime komedie van zes afleveringen, waarin Hans Teeuwen en regisseur Max Porcelijn ons meenemen in een wereld die misschien wel lijkt op onze realiteit, maar dat nét niet is! Deze serie is wat je krijgt als Hans Teeuwen en Max Porcelijn samenwerken: het bijzondere en mysterieuze universum van ‘Twin Peaks’, de structuur van ‘The Big Lebowski’, de ‘nouvelle violence’ van Tarantino en de personages uit Max Porcelijns eerdere werk, samengebracht in een serie die geen gelijke kent. Spannend, absurd, grappig en op een onverwachte manier innemend – dát is ‘Jackson & Malone’.



Hans Teeuwen: ‘Er is met heel veel bevlogenheid en talent aan deze serie gewerkt en dat is te zien! Het resultaat is spannend, grappig, mysterieus en meeslepend, en dat zou ik ook zeggen als ik er zelf niet inzat. We hebben een eigen universum geschapen waar je totaal ingezogen wordt. Ga nou maar gewoon kijken! Ik beloof je dat je er geen spijt van zult krijgen.’

Als in het idyllische Spulne drie bejaarde vrouwen bruut vermoord worden, komt van hogerhand de beslissing om het zwaarste middel in te zetten: detectives Jackson & Malone van de oppermachtige Dienst Extreme Misdaadbestrijding. They are here to save the day. Samen met deze twee bikkelharde agenten wordt de kijker steeds dieper de wereld van Spulne ingezogen, met zijn markante bewoners en hun verstrengelde relaties. Maar om het mysterie te ontrafelen, zullen Jackson & Malone uiteindelijk toch echt hun eigen innerlijke demonen onder ogen moeten zien…

Onder anderen Hans Teeuwen, Kevin Janssens, Peter van de Witte, Sanne Samina Hanssen, Jan Bijvoet, Tom van Dyck, Porgy Franssen, Leny Breederveld en Beppie Melissen vertolken een rol in de Videoland Original serie ‘Jackson & Malone’.



De Videoland Original serie ‘Jackson & Malone’ is bedacht door Hans Teeuwen en wordt geproduceerd door Kaap Holland Series. De serie is geschreven door Hans Teeuwen, Max Porcelijn en Jonathan van het Reve en geregisseerd door Max Porcelijn. ‘Jackson & Malone’ is vanaf vrijdag 19 juli in zijn geheel te streamen bij Videoland.



