Zien: eerste beelden ‘Winter Vol Liefde’ seizoen 2

Laatst geüpdatet op december 31, 2024 by Redactie

Deze winter komt RTL 4 terug met ‘Winter Vol Liefde’! Zes singles hebben Nederland verlaten om hun dromen na te jagen in Estland, Zwitserland, Zweden, Oostenrijk en Frankrijk. Als single skileraar, een alleenstaande boer of een ongebonden hoteleigenaar leven ze een heerlijk leven, maar dit willen ze graag delen met die ene speciale persoon die hun hart verwarmt. De eerste beelden beloven romantiek in de koude wintermaanden, waar mogelijk liefde opbloeit te midden van besneeuwde bergtoppen en warme haardvuren. ‘Winter Vol Liefde’ is vanaf maandag 6 januari te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.



Bekijk hier de eerste beelden van ‘Winter Vol Liefde’ seizoen 2.

Adrienne, 50 jaar, Zwitserland

Adrienne is een ondernemende, humoristische, daadkrachtige vrouw en is moeder van twee zoons. Ze is eigenaar van een sprookjesachtig hotel met 83 kamers in Zwitserland. Tot vijf jaar geleden had ze dit samen met haar man. Hij kwam te overlijden na een ziektebed en sindsdien is ze alleen eigenaar. Ze leest graag en maakt zo nu en dan een winterse langlauftocht in de buurt om te genieten van de prachtige natuur. Ze hoopt een man te treffen die, net als zij, brede interesse heeft en qua muziek van zowel smartlappen als van opera houdt.

Jan, 58 jaar, Zweden

Jan is een onafhankelijke, creatieve en handige man. Hij is openhartig, heeft het hart op de tong en houdt ervan te experimenteren en nieuwe dingen te ondernemen en ervaren. Anderhalf jaar geleden verhuisde hij naar het rustige dorpje Kvillsfors in Zweden. Vanuit dit natuurrijke afgelegen dorpje verhuurt hij een stuga en een huisje voor toeristen. Integratie in Zweden is belangrijk voor hem; hij wil de taal leren en daarnaast zijn nuchtere Hollandse identiteit behouden. Jan zoekt een maatje met een ‘peperkoeken’ hart.

Jorik, 27 jaar, Oostenrijk

Jorik is een sportieve en vrolijke jongen. Hij geniet van de rust en ruimte om hem heen in Oostenrijk, waar hij ski- en snowboardles geeft en daarnaast parttime achter de bar staat. Hoewel Oostenrijk hem gelukkig maakt, mist hij soms wel een broodje kroket uit Nederland en een lieve vrouw die van wintersport houdt en graag de handen uit de mouwen steekt. Als het aan hem ligt neemt ze haar sneakers mee en laat ze haar pumps thuis, want in de besneeuwde bergen heb je daar niet zoveel aan.

Judith, 37 jaar, Frankrijk

Judith heeft drie jaar geleden haar droom verwezenlijkt door Nederland te verlaten en een nieuw bestaan op te bouwen in de Franse Pyreneeën. Ze verlangde naar een vrij leven met dieren en de natuur. Sinds begin vorig jaar is ze dan ook begonnen als boerin, met een kleine kudde koeien, ezels, katten, honden en kippen. Ze verhuurt een vakantiewoning, organiseert wandeltochten en kookt voor haar gasten uit haar eigen moestuin. Judith zoekt iemand waarmee ze haar passies kan delen, die initiatief neemt en sterk in diens schoenen staat. Voor Judith is het innerlijk wat telt en of dit een man of een vrouw is, maakt haar niet uit.

Maarten, 76 jaar, Estland

De Rotterdamse Maarten woont sinds 1994 in Estland waar hij bondscoach was van het nationale basketbalteam. Na een lange carrière als professioneel basketbalcoach in verschillende landen, vestigde hij zich in het dorpje Porkuni. Hij heeft diverse kleine ondernemingen en gaat graag op pad. Voor deze voormalig zakenman is iets doen waar je gelukkig van wordt belangrijker dan geld. Hij zoekt dan ook een actieve dame met een warm hart aan wie hij Estland kan laten zien en zijn eigen taal kan spreken.

Mike, 33 jaar, Oostenrijk

Mike is een spontane en ondernemende jonge man. Hij is een échte levensgenieter. Hij woont in het Oostenrijkse Seefeld, in Tirol, waar hij in 2014 met zijn ouders naartoe is geëmigreerd. Samen met de eigenaar runt hij een skischool en is hij verantwoordelijk voor de kinder-skiklas. Na werk drinkt hij graag een drankje met het team en op zijn vrije dag gaat hij naar het dichtbijgelegen Italië om te shoppen en een terrasje te pakken. Mike leidt een actief leven tussen de bergen, waarbij alleen nog een sportieve en reislustige Nederlandse dame mist om een toekomst mee op te bouwen.



‘Winter Vol Liefde’ wordt geproduceerd door Blue Circle, a Fremantle Company, en is vanaf maandag 6 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.



Fotocredit: Thirza Wijnja