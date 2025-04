Zien: Maak Kennis met ‘The Real Housewives Van Het Zuiden’

Laatst geüpdatet op april 4, 2025 by Redactie

‘The Real Housewives Van Het Zuiden’ maken hun debuut bij Videoland. Acht glamoureuze vrouwen met een flinke dosis humor en het hart op de tong nemen de kijker mee in hun luxueuze leven vol glitter, glamour en gossip in deze nieuwe serie van het wereldwijde succesvolle format ‘The Real Housewives…’. Acht bekende vrouwen uit de high society van het Zuiden, die niet alleen mét elkaar, maar zeker ook óver elkaar praten. Dat zorgt gegarandeerd voor de nodige drama en spektakel. Maak hieronder kennis met de ‘The Real Housewives Van Het Zuiden’ en bekijk hier de trailer:

Annu (43)

Annu is verloofd met twee Michelinsterrenchef Soenil Bahadoer. In juli 2025 openen ze samen hun nieuwe restaurant GEM. in Gemert. Ze heeft Surinaams-Hindoestaanse roots, maar voelt zich helemaal thuis in het bourgondische Brabant. Ze staat bekend als de ‘Champagne QUEEN’ en geniet vooral van de beste flessen. Met Soenil reist ze langs sterrenrestaurants over de hele wereld. Naast alle luxe is Annu een harde en gedreven werker. Deze zomer staat ze met hun foodtruck op festivals. Ook is ze op zoek naar een nieuw huis, maar de vraag blijft: wordt het een villa of een penthouse?

Brigitte (59)

Brigitte geniet van een luxeleven in haar prachtige villa in België. Ze is 13 jaar is ze samen met haar partner en weet precies wat ze wil. Zelf runt ze een exclusieve club in Weert. Brigitte’s dagen bestaan uit sporten, reizen, etentjes en shoppen bij haar favoriete designers De Meisjes van Blauw, al is shoppen voor haarzelf wat minder belangrijk geworden sinds de geboorte van haar kleinzoontje, nu shopt ze vooral voor hem. Ze houdt haar uiterlijk piekfijn bij en straalt zelfvertrouwen uit. Als Brigitte binnenkomt, dan komt er écht iemand binnen. Ze is sterk, maar ook gevoelig en kan onrecht niet verdragen. De dynamiek in een groep vrouwen vindt ze spannend, maar haar nieuwsgierigheid wint.

Chayenne (33)

Chayenne staat aan het hoofd van een groot bouwbedrijf. Met vijf vestigingen en 150 man in dienst moet ze zich staande houden in een mannenwereld. Maar op haar Louboutins laat ze zien wie de baas is. Chayenne houdt van mode, luxe en voetbal. Ze mist geen enkele wedstrijd van PSV en geniet van businessclass reizen en sterrenrestaurants. Ondertussen werkt ze aan een grote overname in de VS om het cleanroom imperium van de SRBA Group uit te breiden.

Estelle (35)

Estelle woont met haar man Rob en dochter Robyn in Kerkrade. Samen hebben ze een succesvol vastgoedbedrijf opgebouwd en investeren ze in aandelen en crypto. Momenteel bouwen ze hun droomhuis in Heerlen. Met een achtergrond als model en medisch schoonheidsspecialiste dermatologie geeft Estelle nu les in haar vakgebied. Sport en uiterlijke verzorging zijn belangrijk voor haar, ze loopt marathons en houdt van luxe. Met haar vriendinnen shopt ze graag in Parijs en bezoekt ze exclusieve festivals. Estelle is sociaal en spontaan, maar ook direct en uitgesproken. Ze voelt sferen haarfijn aan en schuwt een confrontatie niet, zolang die respectvol blijft.

Lizbeth (42)

Lizbeth is een gedreven zakenvrouw met Mexicaanse roots en een sterke achtergrond in vastgoed. Ze zet zich in voor betaalbare woningbouw in Nederland en adviseert beleggers bij exclusieve aankopen in Spanje, Dubai en Mexico. Met haar directe aanpak en sterke persoonlijkheid beweegt ze zich moeiteloos tussen boardrooms en beachclubs, tussen beleid en beleving. Samen met haar man Ivo en hun twee kinderen woont ze in een zelfontworpen villa in het Brabantse Peel. Ze geniet van luxe, reizen en ontspannen avonden met vrienden.

Marjan (forever 39)

Marjan, bekend als de Coco Chanel van het Zuiden, is een succesvolle onderneemster uit Eindhoven. Ze reist tussen haar villa’s in België en Florida, waar ze samen met haar steun en toeverlaat Gerard van het leven geniet. Als ontwerper blijft ze altijd bezig met fashion en draagt ze vooral haar eigen creaties. Daarnaast bezit ze vastgoed, boten en runt ze een datingwebsite voor miljonairs en single dames. Kortom, Marjan zit nooit stil en dat houdt haar jong; Forever 39, om precies te zijn. Binnen de vriendinnengroep zorgt ze geregeld voor opschudding, maar altijd met de intentie om “uiteindelijk de plooien glad te strijken.”

Petrouschka (35)

Petrouschka, een uitgesproken Brabantse die in Limburg woont, deelt met haar man en kinderen een passie voor luxe, mode en exotische dieren. Ze beheert een vastgoedportefeuille en geniet van het goede leven. Als toegewijde momager reist ze met dochter Valentina (9) de hele Benelux door voor de paardensport en haar groeiende carrière als influencer met 56K volgers. Uiteraard horen oesters en champagne daarbij. Met luxe auto’s en een prachtig huis houdt Petrouschka van opvallen. “Saai is niets voor mij.” Thuis omringt ze zich met zebra’s, een serval en alpaca’s. Terwijl ze verder investeert in vastgoed, staat nu alles in het teken van de releaseparty van Valentina’s single.

Ramona (43)

Ramona runt met passie Koonings Bruidsmode in Deurne, de grootste bruidsmodezaak ter wereld. Daarnaast is ze sinds kort eigenaresse van het prachtige Kasteel Oost in Valkenburg met bijbehorend landgoed, waar ze naast een bruidsmodezaak ook een restaurant, hotel en trouwlocatie wil gaan openen en runnen. Momenteel is ze enorm druk met de voorbereidingen. Al op haar 17e nam Ramona het familiebedrijf over en sindsdien kleedt ze talloze bruiden, van onbekenden tot BN’ers. Haar leven draait om haar zaak, haar zoontje Robert en haar moeder Ineke, die nog altijd meewerkt. Bekend van ‘Say Yes to the Dress’ en ‘Married at First Sight’, geniet Ramona van de spotlights. De Brabantse is hard onderweg om van Valkenburg naast dé kerststad en dé wielerstad, ook dé trouwstad te maken.



De Videoland Original ‘The Real Housewives Van Het Zuiden’ wordt in Nederland geproduceerd door Concept Street, is een format van NBCUniversal en is vanaf vrijdag 18 april wekelijks te streamen bij Videoland. De Videoland première van de eerste aflevering van ‘The Real Housewives Van Het Zuiden’ is op 19 april om 23.00 uur te zien bij RTL 4.

