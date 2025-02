Zien: Nieuwe trailer Videoland Original ‘De F*ckulteit’

Laatst geüpdatet op februari 7, 2025 by Redactie

Stream vanaf 21 februari de nieuwe psychologische dramaserie ‘De F*ckulteit’ bij Videoland. Machtsverhoudingen, manipulatie en het overschrijden van grenzen in zowel professionele als persoonlijke relaties vormen de kern van deze meeslepende fictieve Videoland Original van eigen bodem. Met een scherpe kijk op de harde wereld van de advocatuur en de rechtenfaculteit die daarop voorbereidt. Bekijk hier de trailer.

Het verhaal draait om Anouk, die op de dag dat ze het partnertraject van haar advocatenkantoor ingaat, onverwacht wordt geconfronteerd met haar verleden. Een ballon met een zeer persoonlijke boodschap van haar oude hoogleraar en ex-minnaar Patrick Hartman zet haar wereld op zijn kop. Als de beruchte Hartman plotseling opduikt op kantoor, wordt Anouk overspoeld door twijfels en ongemakkelijke herinneringen. Wat wil hij na al die jaren van haar?



Ondertussen stort journalist Max Klepper zich op een onthullend artikel over grensoverschrijdend gedrag aan Anouks oude rechtenfaculteit. Professor Hartman ligt onder vuur, maar ondanks zijn reputatie blijft de juridische wereld achter hem staan. Anouk wordt gedwongen haar relatie met Hartman opnieuw onder de loep te nemen: was het echt liefde, of werd ze misleid? En durft ze, na al die tijd, haar stem te laten horen?



“Wat er die avond is gebeurd, heeft niets met liefde of met lust te maken, het is macht.”

De cast van ‘De F*ckulteit’ bestaat uit onder andere Julia Akkermans, Fedja van Huêt, Stephanie van Eer, Hajo Bruins, Roeland Fernhout, Mingus Dagelet, Anniek Pheifer en Nazmiye Oral.



De Videoland Original serie ‘De F*ckulteit’ is geregisseerd door Simone van Dusseldorp en geschreven door Dorien Goertzen, Jop Esmeijer en Aliefka Bijlsma. ‘De F*ckulteit’ is geproduceerd door NL Film en is vanaf 21 februari exclusief te streamen bij Videoland.



Beeld: Jasper Suyk