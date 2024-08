ZIEN: teaser ‘Gooische Vrouwen’ vanuit praktijk Dokter Rossi

Laatst geüpdatet op augustus 29, 2024 by Redactie

Over enkele maanden is het zo ver, dan kan heel Nederland na tien jaar eindelijk weer Het Gooi bezoeken, met onze favoriete gooische vrouwen. In het nieuwe achtdelige seizoen, geregisseerd door Will Koopman, gaat het verhaal verder waar de vier gooische vrouwen ons achterlieten na de tweede film met nog evenveel passie, drama, lief en leed. En nu kun je de teaser van Gooische Vrouwen bekijken. Het zesde seizoen van ‘Gooische Vrouwen’ is vanaf 27 oktober te streamen bij Videoland en vanaf 10 november te zien op SBS6.



In het nieuwe seizoen van ‘Gooische Vrouwen’ heeft de tijd niet stilgestaan. Cheryl, Claire, Anouk en Roelien staan voor een nieuwe fase in hun leven, vol onverwachte uitdagingen en veranderingen. In Het Gooi is het niet meer zoals het ooit was, en wat vroeger vanzelfsprekend leek, is dat nu niet meer. De vier vriendinnen moeten zichzelf opnieuw uitvinden, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan…

Gooische Vrouwen

‘Gooische Vrouwen’ gaat over het leven van vier vriendinnen in Het Gooi. De serie was vanaf 2005 te zien bij Talpa en later bij RTL 4. Daarna volgden nog twee films, die allebei een miljoenenpubliek naar de bioscoopzaal wisten te trekken. Ook won ‘Gooische Vrouwen’ in 2009 de Gouden Televizier-Ring voor beste televisieprogramma.



Bekijk hier de teaser



‘Gooische Vrouwen’ wordt geregisseerd door Will Koopman en geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama. De serie is vanaf zondag 27 oktober wekelijks te zien bij Videoland (met op de eerste dag twee afleveringen) en vanaf zondag 10 november iedere week op SBS6 om 20.30 uur.