ZIEN: Trailer van het nieuwe, zesde seizoen ‘Gooische Vrouwen’!

Laatst geüpdatet op oktober 1, 2024 by Redactie

Goed nieuws voor de fans van ‘Gooische Vrouwen’: de langverwachte trailer van het nieuwe, zesde seizoen is er! Hoewel het nog heel even wachten is op de release, bieden deze beelden alvast een voorproefje van wat er dit seizoen in Het Gooi te wachten staat. De vier vriendinnen bevinden zich in een nieuwe levensfase, waarin ze niet alleen te maken krijgen met persoonlijke uitdagingen, maar ook met de snel veranderende maatschappij. Kunnen ze ondanks alles hun hechte vriendschap behouden in een wereld die steeds minder voorspelbaar is?



Bekijk hier de trailer



In de eerste aflevering wordt de toon direct gezet. De vrouwen kijken uit naar Anouks nieuwe expositie, een groot moment voor haar. Maar achter de schermen is het leven van haar vriendinnen een stuk minder rooskleurig. Cheryl en Martin zitten nog midden in een moeizame scheiding, terwijl Martins carrière in een diep dal verkeert. Claire waagt zich aan een nieuwe date, met rampzalige gevolgen. En Roelien? Die raakt verwikkeld in een felle burenruzie, die veel verder escaleert dan ze had voorzien. Wanneer iedereen samenkomt op Anouks expositie, knapt de bom en wordt duidelijk dat niet alles is wat het lijkt.



Het zesde seizoen van Gooische Vrouwen belooft een onvergetelijke mix van drama, humor en herkenbare momenten, met verrassingen op elke hoek.



‘Gooische Vrouwen’ wordt geregisseerd door Will Koopman en geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama. De serie is vanaf zondag 27 oktober wekelijks te zien bij Videoland (met op de eerste dag twee afleveringen) en vanaf zondag 10 november iedere week op SBS6 om 20.30 uur.