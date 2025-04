Zien: Welkom in St. Willebrord – Ontmoet de bewoners van het dorp vol traditie en trots

Laatst geüpdatet op april 8, 2025 by Redactie

In het gloednieuwe RTL 5-programma St. Willebrord: Het Mirakel Van Brabant duiken we in de hechte gemeenschap van ‘rolluik-city’, een ooit arm dorp dat nu floreert. Willebrorders houden van grote auto’s, dure merkkleding, perfect haar en glanzende dakpannen. Ouders verwennen hun kinderen royaal en aanpassen is de norm. Deze realityserie volgt markante inwoners thuis en op het werk – in de kledingzaak, slagerij en kapsalon. Een trots dorp waar tradities en humor samenkomen, en niemand ooit weg wil. Het programma is vanaf donderdag 10 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5. Maak hieronder kennis met de bewoners van St.Willebrord:

Dante en Huib

In het pittoreske dorpje waar iedereen elkaar kent, is dorpskapper Dante een opvallende verschijning. Naast een frisse coupe geeft hij zijn klanten Maria-stralingen, die volgens hem helpen bij genezing. Dante’s persoonlijke leven is net zo kleurrijk. Hij heeft een relatie met Huib, een vrachtwagenchauffeur. Hoewel ze verschillen in geloof en spiritualiteit, steunen ze elkaar door dik en dun en is er altijd wel wat te beleven in de kapsalon.

Arjan en Jessica

Arjan en Jessica zijn al 15 jaar samen en hebben drie zoons. Arjan is een harde werker die een populaire sweetshop en een winkel vol blikjes drank runt. Bij Arjan gaat werken altijd voor en daar is zijn vrouw Jessica niet altijd blij mee. Zelfs tijdens een dagje sauna rinkelt de telefoon non-stop. Voor Arjan en Jessica is het leven een zoektocht naar balans tussen werk, liefde en familie.

Corrie en Adrie

Corrie en Adrie zijn al bijna een halve eeuw samen, 48 jaar om precies te zijn. Corrie werkt als schoonmaakster en komt bij veel dorpelingen over de vloer. Ze is een schoonmaakexpert, zelfs haar kunstgras en oprit krijgen regelmatig een grondige schoonmaakbeurt. Adri is daarentegen de rust zelve, houdt van stilte en zit graag thuis op de bank. Ondanks hun verschillen steunt Adri Corrie altijd, vooral in haar grote droom om Mick Jagger te ontmoeten.

Elma en Linda

Elma en haar echtgenote Linda wonen dicht bij Linda’s ouders, Corrie en Adrie, in het hart van Sint Willebrord. Ondanks haar jonge leeftijd van 38 jaar, heeft Linda al veel meegemaakt. Na meerdere herseninfarcten leeft ze met constante zenuwpijn. Maar Linda is een vechter, net als haar moeder. Ondanks de onzekerheden en pijn vinden Linda en Elma troost in hun liefde voor elkaar en de steun van hun familie.

Daniëlle en Dennie

Daniëlle en Dennie leiden een druk maar vrolijk leven met hun dochters Caitlin en Kayleigh. Ze runnen een kinderkledingwinkel en een kapsalon aan huis. De winkel is zo succesvol dat ze op zoek zijn naar een groter pand. Dennie is de stille kracht achter de schermen en heeft een verrassende passie voor kinderkleding en geniet van het samenstellen van schattige setjes en fotoshoots terwijl Daniëlle de creatieve geest is die de winkel draaiende houdt.

Louise en Perry

Louise is een toegewijde spirituele begeleider die leeft vanuit haar diepe verbinding met de vijfde dimensie. In haar achtertuin heeft ze een prachtige tempel gecreëerd en haar dagen zijn vervuld met spiritualiteit en innerlijke groei, op het pad van bewustwording.

Joëlle en Carlito

Joëlle, dochter van Louise, bewandelt een totaal ander pad dan haar moeder. Waar Louise zich verdiept in de spirituele wereld, blijft Joëlle daar mijlenver van verwijderd, een verschil dat regelmatig voor botsingen zorgt. Haar focus? Nepnagels, lipfillers en bovenal haar zoontje. Want in Sint Willebrord geldt maar één regel: alles voor het jong!

Slagersfamilie

Maurice runt samen met zijn dochters de beste slagerij van het dorp. Omdat Maurice lijdt aan een nierziekte, waardoor hij over een paar jaar waarschijnlijk niet meer kan werken, kijkt hij al voorzichtig naar een opvolger. Maar wie van de zussen het gaat worden, daar zijn de meningen nog over verdeeld.

Slagersdochters

Aboney, Esmee en stiefdochter Delilah zijn niet zomaar een doorsnee familie. Ondanks hun lange nepnagels en perfect aangebrachte make-up, staan ze hun mannetje in de slagerij. Van het vakkundig uitbenen van varkens tot het maken van de lekkerste bloedworst zij draaien er hun hand niet voor om. Hard werken zit in hun bloed, net als de eindeloze gesprekken die hun dagen vullen. In deze familie is het altijd druk, luid en vooral vol passie voor het slagersvak.

Wim en vader Harry

De 60 jarige Wim woont samen met zijn vader Harry in hun vertrouwde huis in Sint Willebrord. Sinds het overlijden van zijn moeder zijn Wim en Harry volledig op elkaar aangewezen. Ze beginnen elke dag samen aan de ontbijttafel en werken zij aan zij wanneer Harry aan het klussen is. Ondanks zijn recente werkloosheid blijft Wim actief. Hij wil graag in de uitvaartbranche werken vanwege de zorg en steun die hij kan bieden. Tot die tijd vult hij zijn dagen met accordeon spelen, zingen in een koor en vrijwilligerswerk bij de Sint Willebrorduskerk.



Beeld: RTL en Tom Cornelissen