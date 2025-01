Zijn elektrische auto’s eigenlijk wel zo duurzaam? 4 mythes over EV’s ontkracht

Laatst geüpdatet op januari 16, 2025 by Redactie

Het aandeel elektrische auto’s in Nederland blijft stijgen en het animo lijkt groot. Toch blijkt uit onderzoek van Marktplaats dat niet iedereen enthousiast is. Meer dan de helft (57%) van de Nederlanders vindt het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat zij de komende 5 jaar een EV zullen aanschaffen. De (nu nog) hoge prijs speelt daarbij voor velen een rol, maar uit het onderzoek bleek ook dat Nederlanders een aantal misvattingen hebben over elektrische auto’s, die hen ervan weerhouden om een EV te overwegen. Rick Verkuyl, Head of Sustainability, bij Marktplaats, [EV-expert/head of automotive sales/head of sustainability] bij Marktplaats, ontkracht daarom vier veel voorkomende mythes.

“De productie van elektrische auto’s is vervuilend

Het is een vraag die veel twijfelaars bezighoudt: zijn elektrische auto’s door hun vervuilende productieproces überhaupt wel duurzamer dan auto’s die op brandstof rijden? Uit het onderzoek van Marktplaats blijkt bijvoorbeeld dat het produceren van de accu’s mensen zorgen baart. Hoe zit dat eigenlijk?



Rick Verkuyl, Head of Sustainability, bij Marktplaats legt uit: “Het productieproces van elektrische auto’s is complex, en voor de accu zijn meer schaarse materialen nodig. Daarom veroorzaakt de productie doorgaans inderdaad meer uitstoot dan bij brandstofauto’s. Toch zijn elektrische auto’s over de gehele levensduur een stuk duurzamer. Volgens onderzoek van Milieu Centraal stoot een EV die 18 jaar lang gemiddeld 12.000 kilometer per jaar rijdt ruim 60% minder CO2 uit dan een brandstofauto die evenveel rijdt. Bij deze berekening is het productieproces van beide auto’s ook meegenomen.”

“Stroom voor elektrische auto’s is niet duurzaam”

Elektrische auto’s stoten zelf dan wel geen uitlaatgassen uit, wordt de stroom die ze gebruiken niet gewoon opgewekt in gas- en kolencentrales? Er is nog steeds veel onduidelijkheid over hoe schoon de stroom is waar EV’s op rijden.



“Hoewel nog niet alle stroom in Nederland duurzaam is, zijn we wel op de goede weg: tegenwoordig wordt meer dan de helft van de elektriciteit duurzaam opgewekt, en dit zal in de toekomst nog meer worden, omdat Nederland werkt om de vastgestelde klimaatdoelen te halen. Je rijdt in een in een EV dus steeds minder op grijze stroom”, zegt Verkuyl. “Bovendien kun je, als je zonnepanelen of een groene energieleverancier hebt en een eigen laadpaal kunt plaatsen, je auto zelf zo veel mogelijk met groene stroom opladen.”

“EV-Accu’s worden niet gerecycled”

Ook over het recyclen van de accu aan het einde van de levensduur zijn zorgen, zo blijkt uit het Marktplaats onderzoek. Verkuyl: “In Nederland worden accu’s nu al grotendeels gerecycled. De meeste metalen worden weer hergebruikt en wat overblijft qua restmateriaal kan vaak ook worden gerecycled, bijvoorbeeld in de wegenbouw. Volgens Auto Recycling Nederland, die het recyclen van Accu’s uitvoert, wordt op dit moment 63,6% van het gewicht van autobatterijen nuttig hergebruikt. In de nabije toekomst zal dit percentage door EU-regelgeving alleen maar stijgen.”

“Elektrische auto’s hebben een hoger brandgevaar”

Ten slotte bleek uit het onderzoek dat sommigen geloven dat EV’s sneller in brand vliegen door de accu. “Dit is een bekende misvatting over elektrische auto’s. EV’s vliegen niet vaker of makkelijker in brand dan ‘gewone’ brandstofauto’s. Maar EV’s zijn nog nieuw, waardoor branden of ongelukken met deze auto’s vaak onder een vergrootglas liggen. Uit onderzoek van DEKRA, een Duitse expertorganisatie voor verkeersveiligheid, blijkt juist het tegendeel waar: elektrische auto’s hebben een lagere kans op brand dan hybrides en brandstofauto’s. Wel zijn brandende EV’s moeilijker te blussen, het duurt vaak lang en kost veel water. Gelukkig is de brandweer bezig nieuwe blusmethodes te ontwikkelen om hiermee om te gaan”, aldus Rick Verkuyl.