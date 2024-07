Zijn plantaardige kaasvervangers een goed alternatief?

Laatst geüpdatet op juli 25, 2024 by Redactie

Plantaardige kaasvervangers hebben inmiddels een vaste plek in het winkelschap. Van veganistische “feta” tot “parmezaan” tot “roomkaas”, het aanbod is divers. Vanuit voedingsoogpunt zijn de plantaardige alternatieven niet zo waardevol als conventionele kaas. Er zijn grote verschillen in smaak en prijs. Wat de CO2-voetafdruk betreft, presteren plantaardige producten echter beter dan kaas gemaakt van melk.

Lees ook: Plantaardige recepten van ontbijt tot midnight snack

Ze worden veel meer verwerkt

Alternatieve producten worden veel meer verwerkt dan traditionele kaas. De alternatieven bestaan ​​vooral uit water, plantaardige oliën of vetten en zetmeel. Sommige bevatten ook noten, peulvruchten, groenten of rijst. Naast kruiden en zout worden vaak smaakstoffen gebruikt.



Gewone kaas is een belangrijke bron van calcium. Het mineraal houdt botten en tanden stabiel. Het zit nauwelijks in de vervangende producten en komt dus niet in de buurt van de dagelijkse calciumbehoefte. Het eiwitgehalte van de alternatieven bedraagt ​​gemiddeld slechts twee procent; bij normale kaas ligt dit rond de 18 procent. Het zoutgehalte van de meeste alternatieven is ongeveer even hoog als dat van vergelijkbare kaas, die doorgaans toch al behoorlijk zout is. Vijf plantaardige producten vallen negatief op met een zoutgehalte dat twee tot drie keer zo hoog is. Te veel zout in voedsel kan het risico op hoge bloeddruk verhogen. Kaas gemaakt van melk bevat een hoog gehalte aan verzadigde vetzuren, wat de kans op hart- en vaatziekten kan vergroten. Maar de meeste vervangingsproducten hebben ook een vergelijkbaar hoog gehalte aan verzadigde vetzuren.

Ze verschillen in smaak

Qua smaak zijn er grote verschillen met de originele kaas. Sommige vervangende producten smaken zout, zuur of kunstmatig, andere zijn bijna niet van het origineel te onderscheiden. De consistentie is soms aanzienlijk anders dan het origineel. De plantaardige alternatieven zijn altijd duurder dan de goedkoopste normale naamloze kaas in de betreffende categorie, maar vaak ook goedkoper dan merkkaas.

Lees ook: Tempeh: eiwitrijk ingrediënt gemaakt van gefermenteerde sojabonen

Klimaatvriendelijk

Plantaardige producten zijn in principe beter voor het klimaat, omdat onder meer het waterverbruik voor de productie lager is, er geen voer nodig is voor de dieren en er geen methaan wordt uitgestoten. Zelfs het transport van grondstoffen (bijvoorbeeld oliën en noten) voor vervangende producten uit verre teeltlanden heeft niet dezelfde negatieve impact op hun klimaatvoetafdruk. Plantaardige producten zijn een goede keuze als klimaatvriendelijke broodbeleg of -smeersel.