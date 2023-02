Zilver en goud verkopen? Zo pak je dat aan

Laatst geüpdatet op februari 8, 2023 by Redactie

Heb je jaren geleden zilver of goud geërfd van een overleden familielid en ligt dit stof te vangen in de kast? Dan is het zonde om het daar te laten liggen. De kans is immers klein dat je er de komende jaren alsnog iets mee doet. In dat geval kan het interessant zijn om de edelmetalen te verkopen. Zilver en goud verkopen levert namelijk geld op. Omdat niet iedereen weet hoe zilver en goud verkopen in zijn werk gaat, helpen wij je hier graag een handje bij. In deze tekst vertellen we je welke aanpak je het beste kunt hanteren om zilver en goud te verkopen.

Probeer de waarde niet zelf te achterhalen

Als je van plan bent zilver en goud te verkopen, wil je waarschijnlijk eerst weten hoeveel deze edelmetalen waard zijn. Dit kunnen we je op voorhand helaas niet precies zeggen. De prijs van zilver en goud hangt namelijk af van verschillende factoren. De zilver- of goudprijs speelt een rol, evenals het gewicht van de munt, het sieraad of de baar. Wie wil weten hoeveel zijn goud of zilver waard is, komt op het internet manieren tegen om dit te achterhalen. Ondanks dat deze manieren misschien niet bijzonder ingewikkeld zijn, raden wij je niet aan om ze zelf toe te passen. Je kunt goud en zilver er namelijk door beschadigen. Wanneer edelmetaal beschadigd is, levert de verkoop ervan je minder geld op.

Laat een professional goud en zilver taxeren

Omdat het niet verstandig is om zelf de waarde van goud en zilver te achterhalen, vraag jij je misschien af hoe je het dan wel aanpakt. Je kunt jouw edelmetaal het beste meenemen naar een goudexpert. Hij of zij kan namelijk de prijs voor goud verkopen vaststellen voor je. Gezien de naam denk je misschien dat deze persoon alleen gespecialiseerd is in goud, maar je kunt hier ook terecht met zilverwerk. Sommige van deze professionals vragen je om goud of zilver op te sturen. Dit brengt risico’s met zich mee, want je hebt geen zicht op jouw goud. Bovendien kun je op deze manier opgelicht worden.



Wie oplichting wil voorkomen, kan zijn goud of zilver beter meenemen naar een goudexpert. Wil je bijvoorbeeld zilveren munten verkopen? Loop dan gewoon binnen, want je kunt vaak direct geholpen worden. Een medewerker neemt je mee naar een discrete ruimte en taxeert de munten. Na de taxatie brengt hij er een bod op uit als blijkt dat het om echt zilver gaat. Ga je hiermee akkoord? Dan kun je ze direct verkopen.

Verkoop edelmetalen voor een eerlijke prijs

Laat je goud of zilver taxeren door een expert? Dan kun je direct besluiten om het te verkopen. Dit hoeft niet, want het bod dat zij uitbrengen is vaak geheel vrijblijvend. Je mag er overigens ook nog rustig een nachtje over slapen. Uiteraard kun je ook zelf proberen om jouw goud of zilver ergens anders te verkopen. Verwacht alleen niet dat je hier een betere prijs krijgt. Een expert betaalt namelijk een eerlijke prijs voor sieraden, munten, baren en ga zo maar door. Bovendien word je vaak direct uitbetaald als je het bod accepteert. Hierdoor hoef je niet te wachten op jouw geld, iets vaak wel het geval is als je goud of zilver opstuurt. Het is dan overigens sowieso afwachten of je jouw geld überhaupt ooit krijgt.