Zin in de herfst! Zo kom jij in de stemming

Als de herfst jouw favoriete seizoen is dan kun je vast niet langer wachten. Nog een paar weken en dan is het weer officieel herfst in Nederland. Kijk maar eens naar buiten want de blaadjes aan de bomen kleuren al langzaam geel, oranje en rood. De herfst vraagt om een pumpkin spice latte, lekkere warme truien en een wandeling door het bos. Nog even en onze zomerjurkjes kunnen worden opgeborgen en de laarzen mogen weer uit de kast. Met deze tips kom jij helemaal in de stemming.

Haal de herfst in huis

Met kleine aanpassingen kun je je huis tot een herfst paradijs omtoveren. Denk aan schattige dierenbeeldjes en plaids in herfstkleuren. Voor de crea bea’s onder ons is dit seizoen het aangewezen moment om een herfststuk te maken. Ga er op uit en zoek de mooiste stukjes mos, dennenappels, rode besjes, kastanjes, noten, schors en meer. Laat alles even goed drogen en het is klaar voor gebruik. Vergeet ook niet om wat heerlijke kruidige thee in huis te halen of leer om zelf thuis een pumpkin spice latte te creëren. Bovendien kunnen geurkaarsen een groot verschil maken.

Lekker kokkerellen

Knoop je schort om en pak je receptenboek erbij. Er gaat niets boven een heerlijke zelfgebakken taart of koekjes. Ga aan de slag als keukenprinses en probeer gerechten uit met verse producten uit het seizoen. Denk bijvoorbeeld aan pompoenpannenkoekjes, een kruidcake of een stoofpotje. De herfst is het seizoen voor pompoenen, paddenstoelen, rode bieten en wortels. Kijk eens rond online wat er aan recepten te vinden is, je zult zeker niet teleurgesteld zijn.

Lees een boek, kijk een serie of speel een spel

In de herfst hebben we vaak te maken met regenachtige dagen. Maak hiervan gebruik door het beste van je tijd te maken. Pak het boek erbij dat al zo lang op je plank ligt of koop een paar leuke tijdschriften. Er zijn ook diverse herfstromans die jou helemaal in de stemming brengen. En nu de dagen korter worden is het heerlijk om ‘s avonds op de bank te hangen en een serie of film te kijken. Haal je bordspellen maar uit de kast want er is niets gezelliger dan een rondje Rummikub op een regenachtige herfstavond. Ben je op zoek naar wat meer uitdaging? Bekijk dan eens de spellen op een casino online. Poker is bijvoorbeeld een heel interessant spel om te spelen, zowel alleen als met vrienden. Voor je het weet ben je zo goed dat je een pokeravond met vriendinnen kunt organiseren.

Ga de natuur in

Er is haast niets zo mooi als de bladeren die langzaam van kleur veranderen. Neem de tijd om wat boswandelingen te maken en zie hoe de natuur zich voorbereidt op de winter. Naar buiten gaan is heel goed voor je en het is tegelijkertijd een plezierige bezigheid. Luister naar de geluiden van de natuur en zoek op welke paddenstoelen er in het bos opduiken. De frisse bosgeur zal je goed doen en het is een geweldige manier om je zintuigen te prikkelen.

Plan activiteiten om naar uit te kijken

Mocht de herfst niet jouw favoriete tijd zijn dan hebben we nog een laatste tips voor je hebben. Zorg ervoor dat je het weer goed in de gaten houdt zodat je nog wat laatste zonnestralen kunt meepakken. Maak een lijstje met dingen om naar uit te kijken. Denk aan dingen zoals een nieuw seizoen van je favoriete serie, een weekendje weg of een evenement bij jou in de buurt. Bovendien is het een goed idee om tijd in te plannen om echt even te ontspannen. Oftewel, maak tijd vrij om gewoon even niets te doen en van het moment te genieten.