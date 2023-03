Zindelijkheidstraining: “Hallo potje! Dag luier!”

Laatst geüpdatet op maart 10, 2023 by Redactie

Op het potje, uit de luier. Voor sommige ouders kan het gewoon niet snel genoeg gaan. Maar wanneer en hoe begin je met zindelijkheidstraining? Hoe werkt het en hoe lang duurt het voordat het werkt? En: Kun je niet zonder? Alles over het potje en hoe je je kindje het beste kunt ondersteunen bij het luiervrij worden.

Zindelijkheidstraining – wat is het punt?

Zindelijkheidstraining is een poging om peuters te helpen droog te worden en voorgoed afscheid te nemen van luiers. Een proces dat je niet zo snel gaat bij de meeste kinderen. En je kunt het niet versnellen, je kunt er alleen goed vorm aan geven.



Voorzichtigheid is het sleutelwoord. De ontwikkeling van elk kind is anders en daarom is er geen magische formule om naar het potje te gaan – zelfs als het internet er vol mee staat. Zindelijkheidstraining in 3 dagen? Werkelijk? Zoals zo vaak geldt hier de vuistregel: hoe voller de belofte, hoe sceptischer je zou moeten zijn.

Lees ook: Hoe je je kind kunt helpen stoppen met bedplassen

Wanneer moet een peuter het potje proberen?

Voordat een potje zin heeft, moet het kind er klaar voor zijn. Zindelijkheidstraining kan alleen succes opleveren als de hersenen het signaal “Hoops, er is iets dringends” geven. De corresponderende zenuwbanen vormen zich tussen de 18e en 24e maand. Volledige controle van de sluitspier ontwikkelt zich zelden vóór de leeftijd van vier jaar. Het duurt meestal nog een jaar voordat de luier ’s nachts uit kan.

Zindelijkheidstraining – wachten of beginnen?

Voor sommige kinderen gaat alles vanzelf, soms is zindelijkheidstraining helemaal niet nodig, want op een gegeven moment weigeren de kleintjes de luiers en seinen: ik doe het nu alleen. Maar niet alle ouders hebben een wonderkind. Daarom is het maar al te begrijpelijk als je je kind al op jonge leeftijd wilt laten wennen aan het potje. Pas echter op dat je het niet overdrijft. Dat doet net het tegenovergestelde. Langetermijnstudies tonen aan: hoe eerder je begint met zindelijkheidstraining, hoe langer het duurt.



Zolang je voorzichtig en liefdevol te werk gaat, kun je weinig verkeerd doen – maar ook weinig goed. Rond het einde van het tweede levensjaar is meestal een goed moment om te beginnen met zindelijkheidstraining.

Weg met de luier

Droog in drie dagen? Het zou fijn zijn. De realiteit is anders. Observeer je kind en let op signalen. Toont je kind interesse in de inhoud van de luier? Springt het merkbaar van het ene been op het andere? Dit zijn duidelijke tekenen dat je kind aandrang voelt om te plassen.

Potje of toiletbril – welk potje is het beste?

Sommige kinderen zijn er trots op het potje te gebruiken, anderen willen het heel graag doen zoals de groten en haasten zich meteen naar het juiste toilet. Dan wordt natuurlijk de vraag waar het potje te zetten overbodig. Daarom, zoals zo vaak: Observeer je kind om te zien of het niet zelf het antwoord op de juiste oplossing presenteert.



Welk potje is geschikt om mee te beginnen, waar moet je op letten bij het gebruik van het potje als het er een moet zijn? Het is logisch om hier samen voor te kiezen. Tussen de vele kleuren en vormen, is er een die je kind bijzonder leuk zal vinden. Ook kindvriendelijke zeepdispensers of vochtig toiletpapier in een kleurrijke kinderbox kunnen de zindelijkheidstraining effectief ondersteunen.

Hoe noem je het?

Kinderen zijn nieuwsgierig. Op de leeftijd van anderhalf tot twee jaar wil hij misschien eens naar je kijken. Wat komt daar beneden uit, waar gaat het heen? Laat je kind rustig toekijken en leg in eenvoudige bewoordingen uit wat er aan de hand is.



Plassen en poepen, groot en klein – er zijn zoveel termen die alles wat er in de badkamer gebeurt op een afschuwelijke en kindvriendelijke manier beschrijven. Als je je eigen taal vindt, zal je kind ook een schone benadering van het onderwerp vinden – en al snel helemaal zelf de weg naar het potje vinden.

Van baby naar luiervrij – zo werkt de overgang

Wij volwassenen kunnen ons niet meer voorstellen wat een kind moet kunnen om droog te blijven. Het begint met het voelen van de druk, het beheersen van de sluitspieren, het correct inschatten (hoeveel tijd heb ik nog?) en daarna mijn handen wassen.



Daarom is misschien wel de belangrijkste bevinding: schoon worden kan niet worden afgedwongen of getraind. Het enige wat we kunnen doen is onze kinderen steunen. Bijvoorbeeld door ze de kans te geven anderen te zien plassen. Kinderen leren door imitatie.



In de zomer helpt het: broekloos! Als je geen broek draagt, mag je ook niet naar binnen. Bovenal gaat het veel sneller op het beslissende moment. We raden praktische kleding aan op reis of in de kinderopvang: broeken met elastische banden. In plaats van lang met de knop te prutsen, kan je kind hem snel naar beneden duwen.

Lees ook: De voordelen van een oefenbroekje voor je kind

Eindelijk luiervrij – en dan? Een baby stinkt door ongeveer 6.000 luiers in de loop van ongeveer 3 jaar, totdat het meestal zonder kan. Dat betekent 6.000 wikkels. Maar ook ontelbare keren “Ja, wat hebben we hier?”, juichen, genieten van naakt zijn, knuffelen, samen lachen en genieten van het samenzijn. Want luier verschonen gaat niet alleen over hygiëne. Het gaat ook over veiligheid, over emotionele veiligheid, uiteindelijk over relaties, maar ook over beloningen na een geslaagde reis naar het potje. Je kind leert dat er in zijn fysieke behoeften wordt voorzien en dat deze wordt bevredigd. dat je er voor hen bent Als al deze rituelen weg zijn, zal je kind deze intieme momenten missen. Tenzij je ze ergens anders tegenkomt. Bijvoorbeeld bij het naar de wc gaan. Hoe leuker en liefdevoller je deze overgangsperiode maakt, hoe makkelijker het voor je kind zal zijn om de overgang van peuter naar grote jongen of grote meid te maken. Een kleine hint: Een natte broek kan snel worden gewisseld. Maar een nat matras? Voor weinig geld vind je waterdichte matrasbeschermers die je makkelijk kunt verwisselen en wassen na een ongelukje.