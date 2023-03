Zinderende zomertuin met de nieuwe dahlia’s

Laatst geüpdatet op maart 3, 2023 by Redactie

Als er één zomerbloeier is die zorgt voor een zinderende zomertuin dan is dat de dahlia. Wanneer je de knol in het voorjaar in de grond stopt, geniet je vanaf juli van de mooiste en spectaculairste bloemen. Marlies en Linda van kwekerij FAM Flower Farm hebben een webwinkel met wel 130 verschillende soorten. Nieuw in 2023 zijn onder meer de dahlia ‘Bumble Rumble’ en de prijswinnende ‘Fairway Pilot’. En omdat dahlia’s heel goed te combineren zijn met eenjarige zomerbloeiers, vind je in de webwinkel ook de mooiste bloemenzaden.

Nieuwe dahlia’s

De dahliabloemen kennen een grote diversiteit qua kleur, vorm en grootte. Zo zijn er kleine ‘pompons’ en enorme bloemen met een diameter van wel 27 cm. Sommige soorten blijven kort en compact waardoor ze ook ideaal zijn om in potten op balkon en terras te zetten. Dahliabloemen zijn bovendien aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Nieuwe dahlia’s zijn:

Bumble Rumble: een grote, enkelbloemige dahlia met verschillende bloemblaadjes. De buitenste hebben een kleurverloop van roze naar wit, de binnenste vormen een witte kraag. Het gele hart zit vol stuifmeel waar bijen en vlinders graag op afkomen.

Fairway Pilot: Deze compacte dahlia geeft reusachtige roze bloemen. De stevige stelen kunnen goed tegen wind en regen. Tijdens de Floriade Expo 2022 in Almere behaalde deze dahlia de 1e prijs met een 9,4 als rapportcijfer.

Hapet Harmony: een dahlia met driekleurige bloemen. Het hart is geel en verloopt naar warm oranje. De bloemblaadjes hebben een witte vleug.

Snoho Sonia: deze baldahlia heeft door het kleurverloop van wit naar lila een romantische uitstraling.

Honey Dew: een dahlia met romige, abrikoos-gele bloemen. Ideaal om te combineren met roze, gele of oranje dahlia’s of eenjarige zomerbloeiers.

Lees ook: 5 Redenen om je moeder te verassen met zomerbollen

Eenvoudig

Het planten van dahlia’s is eenvoudig. Zoek in mei een zonnig plekje in de tuin en bedek de knollen met een laagje grond van zo’n 3 cm. Zo blijven ze de warmte van de zon voelen en groeien ze uit tot een rijkbloeiende struik. Blijf vooral continu plukken want hoe meer je dat doet, hoe meer nieuwe bloemen er zullen verschijnen. Dahlia’s bloeien door tot aan de eerste nachtvorst ergens diep in het najaar. FAM Flower Farm is de enige dahliakwekerij ter wereld die het duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to planet proof’ draagt.



Tip: Wil je vroege bloei? Plant dan de dahliaknollen vanaf half maart in potten en zet die in een kas of binnen bij een raam. Als de kans op nachtvorst is geweken kunnen ze naar buiten.

Eigen pluktuin

Dahlia’s kun je perfect combineren met eenjarige zomerbloeiers. FAM Flower Farm heeft daarom speciale zadenpakketten samengesteld in diverse kleurstellingen. Voor alle bloemzaden geldt dat ze onbehandeld en ongecoat zijn. Zo kweek je op biologische wijze bloemen in eigen tuin. Je zaait de eenjarige zomerbloeiers in mei en ze bloeien gelijktijdig met de dahlia’s. Bovendien kun je er de mooiste veldboeketten van samenstellen.

Lees ook: 4 manieren om iemand te verrassen met een bosje bloemen

Verkoopinformatie

FAM Flower Farm dahlia’s zijn verkrijgbaar via www.famflowerfarm.nl vanaf € 3,99. Zadenpakketten vanaf € 14,95 en losse zadenzakjes vanaf € 1,95. Bij elke bestelling ontvang je de gratis inspiratiegids vol met tips & tricks om direct toe te passen in eigen tuin.



Fotocredit: FAM Flower Farm