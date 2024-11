Zit jij er al warmpjes bij? Verduurzaam je huis én bespaar in je portemonnee

Laatst geüpdatet op november 12, 2024 by Redactie

Met de winter op komst en de Nationale Klimaatweek in november, is dit hét moment om na te denken over het verduurzamen van je huis. Want door je isolatie te verbeteren of zonnepanelen te installeren, zit jij er warmer bij én het scheelt in je portemonnee. Maar wat betekent dit voor je belastingen? In dit artikel geeft de Belastingdienst uitleg.



De Belastingdienst ontvangt vaak vragen over welke kosten je mag aftrekken in je belastingaangifte bij het verduurzamen van je huis. Om mensen hierbij te helpen legt Sandra Rebbens, senior adviseur inkomstenbelasting bij de Belastingdienst, uit wanneer je kosten mag aftrekken in je belastingaangifte.



Sandra Rebbens: “Hoe je je verduurzaming of verbouwing betaalt, bepaalt of bepaalde kosten aftrekbaar zijn.”

Je gebruikt eigen geld

Gebruik je eigen geld voor het verduurzamen van je huis? Dan mag je die uitgaven niet aftrekken in je belastingaangifte. Overweeg je een lening? Dan zijn de kosten die je maakt voor het afsluiten van de lening vaak wel aftrekbaar. Als je eigen geld gebruikt, kan het wel zo zijn dat je vermogen in box 3 lager wordt. Hierover hoef je dan minder belasting te betalen.

Je gebruikt de ruimte binnen je bestaande hypotheek

Heb je nog niet de volledige leencapaciteit binnen je bestaande hypotheek gebruikt? Dan kan het interessant zijn om deze ruimte binnen je bestaande hypotheek te gebruiken om je huis te verduurzamen. Je hoeft dan niet naar de notaris toe. De rente over deze extra lening is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Maar je moet de lening wel binnen 30 jaar aflossen en elk jaar een bedrag aflossen. Dit bedrag spreek je van tevoren af met je bank of andere geldverstrekker. Let op: het geleende geld mag je alleen gebruiken voor de verduurzaming of verbouwing van je eigen woning. De extra lening mag je dus niet gebruiken voor een tweede huis of de aankoop van andere spullen.

Je sluit een nieuwe hypotheek of lening af

Als je geen ruimte meer hebt binnen je bestaande hypotheek, kun je ook een nieuwe hypotheek of lening afsluiten. Bijvoorbeeld een energiebespaarlening bij het Nationaal Warmtefonds. Met deze aantrekkelijke lening kunnen huiseigenaren energiebesparende investeringen voor hun eigen woning financieren. Je kunt de rente over die lening aftrekken in je belastingaangifte. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als wanneer je de ruimte gebruikt binnen je bestaande hypotheek. Daarnaast mag je de financieringskosten meestal aftrekken in je belastingaangifte. Financieringskosten zijn kosten die je maakt voor het afsluiten van een lening, zoals de advieskosten.

Je kiest voor een verbouwingsdepot

Een andere optie is om te kiezen voor een verbouwingsdepot bij het verduurzamen van je woning. Dit is een speciale rekening bij je hypotheek voor geld dat je leent om je huis te verbouwen. Je kunt het geld gebruiken om je huis duurzamer te maken. Deze rekening kan je twee jaar lang gebruiken. Een voordeel is: je mag in de eerste zes maanden de rente die je over je lening betaalt aftrekken in je belastingaangifte. De 18 maanden daarna mag je de rente die je over je lening betaalt ook aftrekken, maar gaat daar wel eerst de ontvangen rente over het depot vanaf.

Zijn jouw kosten aftrekbaar? Houd hier dan rekening mee

Bewaar al je bonnen

“Je mag alleen je hypotheekrente en financieringskosten aftrekken in je belastingaangifte als je het geleende geld gebruikt voor het verbouwen of verduurzamen van je eigen huis. Het is daarom belangrijk om alle bonnetjes en facturen te bewaren om te bewijzen dat je de lening hebt gebruikt voor de verbouwing”, zegt Sandra.

Vraag een voorlopige aanslag aan

Een ander punt dat vaak wordt vergeten volgens Sandra, is het aanvragen – of aanpassen – van je voorlopige aanslag inkomstenbelasting. “Om niet te hoeven wachten tot de jaarlijkse belastingaangifte, kun je gebruik maken van een voorlopige aanslag. Hiermee ontvang je de teruggave tijdens het jaar, in plaats van na je aangifte. Dit kan een fijn steuntje in de rug zijn, zeker bij grote uitgaven zoals het verduurzamen van je huis. Heb je al een voorlopige aanslag? Controleer dan goed of alle gegevens kloppen en pas de voorlopige aanslag indien nodig aan in MijnBelastingdienst.”