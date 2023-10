Zo begin je met journaling in 3 eenvoudige stappen

Laatst geüpdatet op oktober 18, 2023 by Redactie

Heb je je afgevraagd waarom zoveel geschiedenismakers, zoals Leonardo da Vinci, Maya Angelou, Charles Darwin, Frida Kahlo en Andy Warhol, zoveel van hun kostbare tijd besteden aan het schrijven in een dagboek? De kracht van journaling is ook bekend bij beroemdheden en grote geesten van vandaag: Lady Gaga, Emma Watson en Sara Blakely, om er maar een paar te noemen. We weten allemaal dat journaling een van de krachtigste gewoonten is die we kunnen ontwikkelen, en toch weten we niet goed hoe we moeten beginnen met het bijhouden van een dagboek. Om je te ondersteunen op deze reis om de gewoonte van journaling te beginnen, is hier een eenvoudige gids in 3 stappen die je zal helpen begrijpen hoe eenvoudig en toch krachtig journaling werkelijk is.

Stap 1: Wordt duidelijk over je waarom

Een van de aspecten die het leukst is aan journaling, is hoe flexibel het is. Je kunt het gebruiken om je dag te organiseren, je geest op te ruimen, je creativiteit aan te wakkeren, je buitengewone leven vast te leggen, naast andere geweldige voordelen van het bijhouden van een dagboek.



Daarom gaat het er bij de eerste stap om duidelijk te krijgen waarom je doet wat je doet. Dat wil zeggen, diep bewust zijn van wat je bedoeling is met het starten van journaling.



Om je een voorbeeld te geven: voor ons is journaling het nummer één hulpmiddel om een doelgericht leven te leiden. We houden een dagboek bij om na te denken, op schema te blijven om doelen te bereiken en de toekomst te plannen.

Stap 2: Kies je media

Journaling is gewoon de praktijk van vrije zelfexpressie door dingen op te schrijven. Sommige mensen typen het liever op hun computer of smartphone, terwijl anderen het liever met de hand schrijven.



Het wordt aanbevolen om een dagboek bij te houden met pen en papier. Niet alleen omdat het je de focus geeft om informatie te verwerken en vast te houden, maar ook omdat je minder afleiding hebt – geen Whatsapp-meldingen, geen e-mails die binnenkomen. Het is alleen jij en het dagboek.



Welke media je ook kiest, zorg ervoor dat je geniet van het proces! Het is niet de bedoeling dat journaling een vervelend karwei is om je dagelijkse takenlijst af te vinken, maar eerder een intiem moment waar je naar uitkijkt.

Stap 3: Vind je journaling type

En nu, de grote vraag … Waarover te schrijven? Er zijn veel soorten journaling, van dankbaarheidsjournaling tot bullet journaling. Het goede nieuws is dat er geen “goede” of “foute” vorm van journaling is, het hangt allemaal af van waarom je het doet.



Beginnen met journaling is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Het enige wat je nodig hebt is een rustige en ononderbroken tijd voor jezelf (5-10 minuten is voldoende!) en pen en papier. Je zult merken dat dit een van de krachtigste tools kan zijn voor je persoonlijke groeireis!