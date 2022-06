Zo begin je met sexy rollenspellen

Sensueel rollenspel met een partner kan een geweldige manier zijn om seksuele verlangens aan te boren die je anders misschien niet zou proberen. Je kunt iedereen zijn die je wilt, en het is bevrijdend voor beide partners. Weet je niet waar je moet beginnen? We hebben hier wat tips over het waarom en hoe van sexy rollenspellen.

Wat je nodig hebt om te beginnen

Gelukkig beschikken we allemaal over de belangrijkste componenten voor een sexy rollenspel, wat een gezonde verbeeldingskracht is vol seksuele fantasieën. Kostuums en rekwisieten kunnen bijdragen aan de ervaring, maar zijn niet helemaal noodzakelijk – zoals bij veel dingen, is het verhaal dat telt.

Sexy scenario’s

De meest populaire sensuele rollenspelscenario’s die er zijn, zijn onder meer Dokter/Patiënt, Bezorger/Thuisblijf man/vrouw, Eigenaar van het huis/huishoudster, Professor/Student – ​​zie je hier een patroon? Dit zijn allemaal dynamieken die we in ons leven tegenkomen, dus ze zijn een goede plek om te beginnen.

Kies een persona

Zelfs als je de enige bent die de rol speelt, overweeg dan om helemaal in de schoenen van iemand anders te gaan staan ​​en je partner te laten zien hoe het de dynamiek in je vrijen kan veranderen. Wees wie je wilt – zolang het iemand anders is; een sexy stripper, een gevaarlijke dominatrix of een ondeugende buurvrouw en kijk waar je prestaties je toe leiden, en je partner zal hoogstwaarschijnlijk volgen.

Veel plezier ermee!

Het enige dat essentieel is als het gaat om een ​​sexy rollenspel, is gevoel voor humor; elk obstakel aangaan zonder oordeel en het vermogen om het weg te lachen is niet alleen de sleutel tot meer plezierige gepassioneerde speeltijden, maar ook tot een sterke relatie.