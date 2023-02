Hoe geweldig en leuk het ontdekken van nieuwe recepten ook kan zijn, kookliefhebbers hebben constant de taak om net zo creatief te zijn bij het zoeken naar energiebesparende ideeën als bij het bereiden van een nieuwe hap. Een van de beste manieren om je kookinspanningen te maximaliseren, is door opmerkzaam te zijn. Wanneer je energiezuinige kooktoestellen gebruikt en de manier waarop je eten bereidt verandert, maak je al een merkbaar verschil.



Het moderne gezin kan een nog groter verschil maken in het groener maken van hun bord door efficiënt te koken dan door lokale, duurzame producten te eten. Om nog maar te zwijgen, dit zal zich vertalen in een aantal prachtige besparingen voor jou en je gezin. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat elk keukenapparaat dat elektriciteit nodig heeft om te werken, wordt geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het zo efficiënt mogelijk is. Hier zijn enkele belangrijke energiebesparende tips om te onthouden tijdens het koken:

Zo ben je energiezuiniger in de keuken

Gebruik keukenapparatuur verstandig en houd ze schoon

Dit is een goed idee, maar we laten nog steeds de koelkastdeur open, koken de waterkoker opnieuw en zetten onze vaatwassers aan. Geen van deze apparaten is een probleem als ze spaarzaam en verstandig worden gebruikt. Van je slowcooker tot de magnetron, oven, koelkast en meer, het is de moeite waard om je assortiment te vergelijken met de meest efficiënte items op de markt. Een andere energiebesparende tip is om ervoor te zorgen dat je je apparaten schoon houdt. Wanneer een brander, ovendeur of een ander onderdeel van het apparaat zich vult met voedselresten, absorbeert het warmte waardoor de efficiëntie van de brander afneemt. Zorg ervoor dat je deze tips ter harte neemt en ze onderzoekt op basis van het apparaat, om er zeker van te zijn dat je er alles aan doet om ervoor te zorgen dat geen enkel apparaat overwerkt.

Kook minder en eet meer rauw voedsel

Doe vooral in de zomermaanden meer moeite om minder te koken en meer rauw en gefermenteerd voedsel te eten. Dit zal niet alleen je elektriciteitsrekening en je dieet ten goede komen, maar het zal je ook dwingen om meer voedingsproducten te consumeren. Vaak worden micronutriënten beschadigd of vernietigd door hitte, dus probeer deze rauwe en gefermenteerde voedingsmiddelen zo natuurlijk mogelijk te houden. Ze zijn rijk aan vitamines en voedingsenzymen die beide goed voor je zijn.

Match je potten en pannen met bijpassende deksels

Potten en pannen die correct op branders zijn afgestemd, kunnen je veel energie besparen en de kooktijden verkorten. Hoe het werkt, is dat als je niet het juiste deksel op je pan hebt, de warmte zal ontsnappen, wat betekent dat het langer duurt voordat je eten kookt en er meer elektriciteit wordt verbruikt. Daarnaast komt het matchen van de juiste maaltijd met de juiste kookmethode. Als je bijvoorbeeld maar twee kipfilets wilt braden, hoef je niet de hele oven op te warmen. Gebruik de juiste hulpmiddelen om de juiste maaltijd te ondersteunen.

Probeer vaker eenpansmaaltijden te maken

Dit is een heel belangrijke tip. We vergeten vaak dat hoe extravaganter we gaan, hoe meer energie we verspillen. Dit betekent niet dat je helemaal niet creatief kunt zijn met je smaken, het betekent alleen dat je moet proberen een compromis te sluiten over meer eenpansmaaltijden. Bijvoorbeeld een braadstuk, soep, stamppot, roerbakgerecht en meer. Zelfs voor een eenvoudig gerecht als gebraden kip, gestoomde groenten en aardappelpuree gebruik je je oven en twee gaspitten. Probeer dus, voordat je je maaltijden plant, een gezamenlijke inspanning te leveren bij het plannen rond het gebruik van één brander of de oven. Door meerdere, energievretende apparaten te gebruiken om één maaltijd te bereiden, verdubbel of verdrievoudig je het energieverbruik van een eenpansmaaltijd.

Bak en braad slechts één keer per week

In plaats van bakken te elimineren, neem je gewoon een dag per week de tijd om in je oven te bakken of braden. Door een bakdag in te plannen en al je gebakken en ovengerechten die dag te bereiden, kun je de ruimte in je oven maximaliseren door verschillende items samen op dezelfde temperatuur te bakken of te garen. Je kunt ook profiteren van de hitte in de oven, waardoor energieverlies wordt verminderd.

Ontdooi producten voor gebruik



Voordat je overweegt om je items in de oven of op de pan te plaatsen om te koken, moet je ervoor zorgen dat deze items volledig zijn ontdooid en dat ze op kamertemperatuur zijn. Dit helpt niet alleen bij gelijkmatig koken en tijd, maar het vermindert ook de hoeveelheid extra energie die je apparaat moet gebruiken om het

gekookt te krijgen. Probeer ook koste wat het kost te voorkomen dat de oven voorverwarmd wordt. Het kan moeilijk zijn met gebakken items (daarom is het het beste om je bakdag vooruit te plannen), maar het voorkomt zeker dat je oven extra hard moet werken om je eten te bereiden.