Zo bereid je je hond voor op oudejaarsavond

Laatst geüpdatet op december 23, 2022 by Redactie

Ook al is er in bepaalde gemeenten een vuurwerkverbod, er wordt dit jaar waarschijnlijk ook veel vuurwerk afgestoken op oudejaarsavond. Hier geven we wat advies over hoe hondenbezitters de hond kunnen helpen op oudejaarsavond.



Ook als je hond nog niet eerder op vuurwerk heeft gereageerd, mag je hem niet onnodig blootstellen. Veel honden halen hun eerste en tweede nieuwjaar zonder tekenen te vertonen, maar ontwikkelen later in hun leven angst voor een harde knal. De omvang van angst kan behoorlijk variëren. Maar in echt ernstige gevallen moet de hondenbezitter op tijd een dierenarts zoeken en een recept voor een kalmerend middel vragen. Hier zijn enkele tips om je voor te bereiden op een rustigere oudejaarsavond:

Bereid een rustigere plek voor

Een kamer zonder ramen is het beste, of bedek ramen met geluids- en lichtisolatie met dikke gordijnen. Plaats de hondenmand en een radio in de kamer en laat de hond er ruim voor oudejaarsavond aan wennen. Laat hem bijvoorbeeld na de wandelingen in de kamer rusten als hij voldaan en moe is.



Zet het volume van de radio rond een uur of twaalf hoger om de geluiden van het vuurwerk te maskeren. Om de veiligheid te vergroten kun je het beste de hond in de kamer brengen.

Lees ook: Zo train je een hond die bang is voor vuurwerk

Laat de hond goed rusten voordat het knallen begint

Laat de hond vroeg op de dag goed rusten voordat het knallen begint, maar laat de hond niet los tijdens de dagen rond Oudjaar als je weet dat hij reageert op harde knallen. Zorg ervoor dat het adres en telefoonnummer duidelijk op de halsband staan ​​voor het geval de hond losraakt en in pure angst wegrent. Neem de hond nooit om middernacht mee naar buiten, ook niet als hij niet eerder tekenen van angst heeft vertoond.

Hulpmiddelen voor angstige honden

Honden die een beetje angstig zijn, kunnen in sommige gevallen geholpen worden door adaptil halsbanden of soortgelijke hulpmiddelen. Er zijn halsbanden met kalmerende feromonen die kunnen voorkomen dat de hond gestrest raakt, deze zijn te koop bij de apotheek.



Als je echter een hond hebt die in paniek raakt door het geluid, moet je naar een dierenarts gaan om een ​​recept voor kalmerende medicatie te krijgen.