Zo bereid je je voor op een gezonde zwangerschap

Als je erover denkt zwanger te worden, is dit een perfect moment om een plan te maken. Er zijn stappen die je kunt nemen om je kansen op een gezonde, voldragen zwangerschap en baby te vergroten – en een deel daarvan omvat het leren over geboorteafwijkingen. Door geboorteafwijkingen gedurende het hele leven te begrijpen, kunnen de getroffenen de informatie krijgen die ze nodig hebben om de juiste zorg te zoeken.



Geboorteafwijkingen ontstaan voornamelijk in de eerste drie maanden van de zwangerschap, wanneer de organen van een baby worden gevormd. Ze presenteren zich als structurele veranderingen en kunnen een of meer delen van het lichaam aantasten (hart, hersenen, voet, enz.). Ze kunnen problemen veroorzaken voor de algehele gezondheid van een baby, voor de manier waarop het lichaam zich ontwikkelt en functioneert, en zijn een belangrijke oorzaak van kindersterfte.



Veel voorkomende geboorteafwijkingen zijn aangeboren hartafwijkingen, gespleten lip, gespleten gehemelte en spina bifida. De genetica, het gedrag en de sociale en omgevingsfactoren van een individu kunnen van invloed zijn op het risico op geboorteafwijkingen. Hoewel niet alle geboorteafwijkingen kunnen worden voorkomen, zijn er dingen die je vóór en tijdens de zwangerschap kunt doen om je kans op een gezond kind te vergroten.

Om je voor te bereiden op een gezonde zwangerschap en baby, kun je deze tips overwegen:

1. Voer een controle vóór de zwangerschap uit. Voordat je zwanger wordt, bezoek je je huisarts om te praten over het omgaan met je gezondheidsproblemen en het opstellen van een behandelplan. Praat over alle geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines en supplementen die je momenteel gebruikt.



2. Laat je vaccineren. Praat met je huisarts over eventuele vaccinaties die je vóór elke zwangerschap nodig hebt, inclusief het COVID-19-vaccin en de booster, en de griepprik. Zorg ervoor dat je gezinsleden ook op de hoogte zijn van hun vaccinaties om de verspreiding van ziekten te helpen voorkomen. Zwangere vrouwen lopen een groter risico op een ernstige ziekte of overlijden door COVID-19 dan vrouwen die niet door de infectieziekte zijn getroffen. Uit onderzoek blijkt ook dat baby’s van zwangere vrouwen met COVID-19 mogelijk een verhoogd risico lopen op vroeggeboorte en andere complicaties. Hoge koorts veroorzaakt door een infectie tijdens het eerste trimester van de zwangerschap kan ook het risico op bepaalde geboorteafwijkingen vergroten.



3. Neem foliumzuur. Foliumzuur is een B-vitamine die ernstige geboorteafwijkingen van de hersenen en de wervelkolom voorkomt. Neem voordat je zwanger wordt elke dag een multivitamine met 400 microgram foliumzuur om een goede ontwikkeling en groei van je baby te garanderen. Verhoog tijdens de zwangerschap tot 600 microgram per dag.



Voeg aan voedingsmiddelen aan je eetpatroon toe die foliumzuur bevatten, de natuurlijke vorm van foliumzuur, zoals linzen, groene bladgroenten, zwarte bonen en sinaasappelsap. Daarnaast kun je voedingsmiddelen consumeren die zijn gemaakt van verrijkte graanproducten waaraan foliumzuur is toegevoegd, zoals brood, pasta en ontbijtgranen, en voedingsmiddelen die zijn gemaakt van verrijkte maïsmeel, zoals maisbrood, maïstortilla’s, taco’s en tamales.



4. Probeer een gezond gewicht te bereiken. Praat met je arts over hoe je een gezond gewicht kunt bereiken voordat je zwanger wordt, omdat overgewicht je vruchtbaarheid kan beïnvloeden en het risico op geboorteafwijkingen en andere complicaties kan vergroten. Zorg voor een gezonde levensstijl, inclusief het eten van gezond voedsel en regelmatige lichaamsbeweging.

5. Rook niet, drink geen alcohol en gebruik geen schadelijke stoffen. Sigaretten en e-sigaretten bevatten schadelijke stoffen die de placenta kunnen beschadigen of in de bloedbaan van de baby terecht kunnen komen. Het roken van sigaretten kan bepaalde geboorteafwijkingen veroorzaken, zoals een gespleten lip en gehemelte.



Het is ook niet veilig om tijdens de zwangerschap alcohol te drinken. Dit geldt ook voor de eerste paar weken van de zwangerschap, wanneer je misschien niet eens weet dat je zwanger bent. Het drinken van alcohol kan ernstige gezondheidsproblemen voor je baby veroorzaken, waaronder geboorteafwijkingen. Gebruik bovendien geen opioïden, dit zijn medicijnen die vaak worden gebruikt

pijn behandelen. Opioïdengebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot neonatale onthoudingssyndroom, vroeggeboorte en geboorteafwijkingen. Raadpleeg je arts voordat je stopt met voorgeschreven medicijnen of deze wijzigt.