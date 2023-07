Zo bereid je je voor op een toekomst als alleenstaande ouder

Laatst geüpdatet op juli 17, 2023 by Redactie

Alleenstaande ouder worden na een scheiding veroorzaakt veel emoties bij zowel ouders als kinderen. Het beste advies dat we kunnen geven, is om voorbereid te zijn om niet alleen met je eigen emoties om te gaan, maar ook met die van je kinderen. De volgende tips kunnen je gezin helpen om deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

Maak een routine

Kinderen houden van routine en het kan hen helpen om veel sneller aan hun nieuwe normaal te wennen. Dit betekent niet dat alles als een bootcamp moet verlopen, maar het instellen van algemene tijden voor taken gedurende de dag zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina staat.

Deel positieve dingen over je ex

Op dit moment heb je misschien een hekel aan mannen, maar je moet voorkomen dat je er slecht over praat tegen je kinderen. Zelfs als je ex niet de beste vertegenwoordiging is van het andere geslacht, wil dat nog niet zeggen dat er niet genoeg sterke rolmodellen zijn waar je kinderen naar kunnen opkijken.

Toon vaak je liefde

We stellen niet voor om je kinderen met liefde te verstikken; frequente positieve bekrachtiging en je kinderen laten zien hoeveel ze voor jou betekenen, kan echter helpen om slecht gedrag in te perken en je kinderen te laten zien dat je om hen geeft.

Tijd voor jezelf instellen

Deze lijkt misschien moeilijk, maar het is belangrijk om elke dag tijd voor jezelf te nemen. Of je nu elke avond een paar minuten nodig hebt om te ontspannen in een bad of een favoriete tv-show te bingewatchen, zorg ervoor dat je wat tijd vrijmaakt voor zelfzorg.

Wees georganiseerd

Stel je voor hoeveel gemakkelijker het leven zou zijn als je precies wist waar alles in je huishouden was. Maak ruimte voor items die je regelmatig gebruikt en betrek het hele gezin erbij om ervoor te zorgen dat alles komt waar het moet zijn.

Weet dat dit tijdelijk is

Jij en je kinderen ervaren waarschijnlijk dagelijks een breed scala aan emoties, maar deze gevoelens zullen uiteindelijk overgaan. Weet dat hoewel de aanpassingsperiode moeilijk is, jullie uiteindelijk allemaal in een routine zullen vervallen die de dagen voor iedereen gemakkelijker maakt.

Zoek naar ondersteuning

Of het nu via therapie, steungroepen, vrienden of familie is, het hebben van een adequaat ondersteuningssysteem zal het echtscheidingsproces aanzienlijk gemakkelijker maken. Je zult in staat zijn om je gevoelens te onderzoeken met mensen die om je geven en die vaak soortgelijke ervaringen hebben om te delen.

Werken aan co-ouderschap

Hoewel jij en je ex misschien niet met elkaar kunnen samenleven, houden je kinderen van jullie allebei. Probeer een schema en routine te maken die voor iedereen werkt en zorg ervoor dat belangrijke beslissingen over het ouderschap gezamenlijk worden genomen, indien van toepassing.