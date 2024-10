Zo bereid je uien voor op het koken

Laatst geüpdatet op oktober 10, 2024 by Redactie

Goede bewaarbaarheid en culinaire veelzijdigheid – geen probleem voor uien! Bovendien is de populaire groente goedkoop en het hele jaar door verkrijgbaar. In supermarkten worden de groenten meestal aangeboden in netten of als losse goederen. Hier wat tips om uien voor te bereiden op het koken.

Uien kopen

Consumenten moeten er bij het winkelen op letten dat ze stevige, droge producten met een glanzende buitenkant kiezen. Uien mogen minimaal ritselen en mogen geen donkere vlekken, groene scheuten of een muffe geur hebben. Je kunt ze het beste thuis op een luchtige, koele, donkere en droge plaats bewaren. Afhankelijk van de variëteit zijn ze zelfs enkele maanden houdbaar.

Snijden

Ongeacht of de exemplaren klassiek lichtbruin of rood zijn, rond of ovaal, klein of groot, de bereiding is altijd hetzelfde: eerst worden de boven- en onderkant van de ui afgesneden met een scherp mes en vervolgens wordt de schil geschild. uit. Vervolgens wordt de ui in de lengte gehalveerd en eveneens in de lengte in dunne plakjes gesneden. Als je uienblokjes wilt hebben, snijdt je de helften in de lengte in dunne plakjes, vlak voor de wortel, en vervolgens horizontaal. Snij nu de uienhelften kruiselings in reepjes zodat er fijne blokjes ontstaan. Voor hele uienringen snijdt je de gepelde ui kruislings in fijne of grove plakjes. De ringen kunnen nu eenvoudig met je vingers uit de schijven worden gedrukt.



Als je grotere hoeveelheden uien wilt verwerken, bijvoorbeeld voor een uientaart, kun je – indien aanwezig – ook het snijopzetstuk van een keukenmachine gebruiken. Dit gebeurt in een mum van tijd. Het enige wat je hoeft te doen is vooraf de uien pellen en de grotere uien halveren en in kwartjes snijden.

Populair ingrediënt

Uien zijn een populair stevig, pittig ingrediënt voor tal van gerechten. Ze worden vaak rauw gebruikt in gemengde salades of als ingrediënt in dressings. Ook geven ze groente-, vlees- en visgerechten, maar ook soepen, sauzen, quiches en ovenschotels een aromatische smaak met een zachte kruidige toets.

Uiensoep maken

Wat dacht je van een heerlijke uiensoep tijdens het koude seizoen? Een bereidingsmogelijkheid voor vier personen is als volgt: Smelt twee eetlepels boter en olijfolie in een pan en bak 500 gram uienschijfjes. Roer nu een volle eetlepel bloem erdoor en voeg geleidelijk 150 ml witte wijn toe. Roer het mengsel goed door met een garde, zodat er geen klontjes ontstaan. Roer nu geleidelijk met de garde een liter groentebouillon erdoor. Het wordt op smaak gebracht met een fijngehakt teentje knoflook, een laurierblad, zout en peper. Laat alles nu ongeveer 15 minuten zachtjes sudderen in een gesloten pan – de alcohol in de wijn kookt weg – en proef tenslotte nog een keer. Roer voor het serveren een klein kopje crème fraîche erdoor of garneer elke portie soep met een grote eetlepel. Vers stokbrood of bruin brood smaakt hier heerlijk bij. Eet smakelijk.