Zo bereid jij je voor op zwarte zaterdag

Laatst geüpdatet op juli 22, 2024 by Redactie

Elke zomer is het weer raak: zwarte zaterdag. Dé dag van grote verkeersdrukte en gegarandeerde files. Want veel mensen gaan met de auto op vakantie op deze dag. De eerstvolgende zwarte zaterdagen zijn op 27 juli en 3 augustus. Dan wordt er bijvoorbeeld grote drukte verwacht richting Frankrijk. Ga jij die dag ook de weg op? Doe voor vertrek de bandencheck. Met 5 makkelijke stappen rij je zuiniger, gaan je banden langer mee en voorkom je gevaarlijke situaties. Zo kom jij veilig aan op je bestemming.

1. Check of je banden aan vervanging toe zijn

Veiligheid staat voorop! Let op beschadigingen, scheuren, bobbels en het profiel van je banden. Tip: plaats een 1 euro munt in het profiel van een zomerband. Zie je de gouden rand? Vervang dan je band.

2. Controleer voor vertrek de bandenspanning

De juiste bandenspanning vind je op een sticker in je auto (deurstijl of tankdop), in het instructieboekje of op watismijnbandenspanning.nl. Kies voor de bandenspanning met de volle belading van je auto. Met alle vakantiespullen is je auto extra zwaar.



Is de spanning te laag? Pomp dan de banden op. Met de juiste bandenspanning verbruik je minder brandstof, stoot je minder CO2 uit en bespaar je geld. Vergeet niet de ventielen weer goed te sluiten na het oppompen.

3. Controleer je banden bij voorkeur wanneer ze nog koud zijn

Heb je langer dan 15 minuten of 5 kilometer gereden? Dan is de lucht in je banden warm. Voeg in dat geval 0,3 bar extra lucht toe om dit te compenseren. Tip: controleer de spanning van de banden met volle belading, zodat je auto nog zuiniger rijdt.

4. Ga je op pad met de caravan, vouwwagen of camper?

Controleer dan ook de banden van deze voertuigen en zorg dat ze op de juiste spanning zijn. De bandenspanning vind je op de wielkast of in het instructieboekje van je caravan of camper.

5. Controleer ook de spanning van je reservewiel

Mocht je onderweg toch een lekke band krijgen, dan kun je na de bandenwissel snel weer veilig de weg op.

Files vermijden

Ook met een goed voorbereide auto sta je natuurlijk het liefst zo min mogelijk in files. Deze kun je gelukkig op een aantal manier vermijden. Pas bijvoorbeeld je vertrektijd aan van vroeg in de ochtend naar later die dag of in de avond. Of overweeg een alternatieve route. Bijvoorbeeld via binnenwegen of minder bekende routes. Zo ontdek je ook nog iets van de omgeving onderweg. Heb je sowieso een lange rit voor de boeg? Splits je reis dan op in bijvoorbeeld twee delen. Zo houd je het in de auto gezellig 😊. Fijne vakantie!