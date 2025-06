Zo bereiden Nederlanders zich écht voor op de zomervakantie

Laatst geüpdatet op juni 18, 2025 by Redactie

De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat miljoenen Nederlanders zich opmaken voor hun jaarlijkse trip. Uit recent onderzoek van Markteffect in opdracht van Allianz Direct blijkt dat er verschillende keuzes worden gemaakt als het gaat om het besteden van vakantiegeld en het regelen van zaken rondom de vakantie. Ruim vier op de tien (44%) Nederlanders gebruiken hun vakantiegeld om eropuit te gaan, terwijl bijna een derde (31%) het bedrag juist op de spaarrekening zet. Ook verschilt de mate van voorbereiding rondom de vakantie sterk.

Zekerheid boven alles?

Op vakantie wil je vooral zorgeloos genieten zonder onverwachte kosten. Het merendeel van de Nederlanders deelt deze gedachte: 77% heeft een reisverzekering of sluit er een af. Daarbij kiest bijna een kwart (24%) voor een doorlopende reisverzekering, terwijl 22% liever een kortlopende variant neemt. Toch vertrekt bijna één op de vier Nederlanders (23%) zonder reisverzekering, vaak omdat zij het niet nodig achten (50%) of de kosten te hoog vinden (21%).



Voor degenen die wél verzekerd zijn, draait het vooral om zekerheid bij onverwachte gebeurtenissen (71%). Daarnaast vertrouwt een kwart er niet op dat de zorgverzekering voldoende dekking biedt in het buitenland. Interessant is dat 26% van de reizigers hun verzekering direct bij het boeken regelt, terwijl anderen liever wachten tot het laatste moment. Al met al blijft verzekerd op reis gaan voor veel Nederlanders een logische stap naar een ontspannen vakantie.

Veilig en goed voorbereid op reis

De meeste vakantiegangers nemen diverse maatregelen om hun woning veilig achter te laten. Zeven op de tien (70%) zorgen ervoor dat ramen en deuren extra goed afgesloten zijn. Daarnaast vraagt 57% van de Nederlanders buren om een oogje in het zeil te houden en geeft 49% aan dat familie of bekenden tijdens hun afwezigheid langskomen om het huis te controleren. Ook slimme verlichting (40%) en het verbergen van waardevolle spullen (36%) worden vaak toegepast als extra beveiliging.



Wat betreft de voorbereiding op de reis, vertrekt een op de drie (33%) van de Nederlanders bewust vroeg of juist later om files en drukte te vermijden. Bijna een derde (29%) vermijdt de beruchte zwarte zaterdagen, die dit jaar plaatsvinden op 26 juli, 2 augustus en 9 augustus. Daarnaast kiest 16% voor een alternatieve route. Meer dan een tiende gaat bewust niet met de auto op vakantie vanwege drukte en slechts 10% houdt geen rekening met verkeersdrukte.



Verder is de reisvoorbereiding redelijk grondig: 79% zorgt dat alle benodigde documenten, zoals rijbewijs en verzekeringspapieren, op orde zijn. Verplichte items zoals een gevarendriehoek en veiligheidsvestjes worden door 72% meegenomen, 65% checkt de auto vooraf en 58% verdiept zich in lokale verkeersregels. Het controleren van de autoverzekering maakt deel uit van de voorbereiding bij 57%.



Hoewel 53% van de Nederlanders beschikt over de groene kaart, het internationale verzekeringsbewijs voor de auto, weet 17% niet wat dit document precies is en 5% weet niet waar het te vinden is. Hier is dus nog ruimte voor verbetering in kennis en voorbereiding.



Nayla van Nieuwenhuizen, Product Manager bij Allianz Direct zegt, “Een reisverzekering is essentieel voor een zorgeloze vakantie. We adviseren daarom om binnen 14 dagen na het boeken van je reis een reisverzekering af te sluiten, zodat je nog verzekerd bent tegen onverwachte gebeurtenissen zoals annulering of medische kosten. Daarnaast is het belangrijk om je goed voor te bereiden op de verkeersregels in je vakantieland. Zo is het in Duitsland verplicht om een milieusticker te hebben om milieuzones in te mogen rijden en moet je in Franse steden vaak ook een milieusticker tonen. In de meeste landen zijn een gevarendriehoek, veiligheidsvest en verbanddoos verplicht.”