Zo bereik je Amsterdam met de auto tijdens festival Op de Ring

Laatst geüpdatet op juni 12, 2025 by Redactie

Amsterdam bestaat dit jaar 750 jaar en dat viert de stad grootser dan groots. Een van de hoogtepunten belooft het festival Op de Ring te worden op zaterdag 21 juni. Die dag vindt er een écht Amsterdams feestje plaats op maar liefst 15 kilometer autovrije Ring A10, met muziek, sport, dans, kunst, eten en drinken en nog veel meer. Het festival was binnen no-time uitverkocht en zal een groot aantal bezoekers naar de stad trekken.

Bereikbaarheid

Amsterdam roept iedereen die festival Op de Ring wil bezoeken, op niet met de auto te komen. Vanwege het festival wordt een groot deel van de Ring A10 enkele dagen afgesloten. Op zaterdag 21 juni biedt de binnenste ring overdag en in de avond plek aan de feestvierders. Op vrijdag 20 en zondag 22 juni wordt het festival op- en afgebouwd.



De buitenring blijft open, maar alleen voor hulpdiensten en openbaar vervoer. Om grote opstoppingen te voorkomen en hulpdiensten de ruimte te bieden, worden ook sommige straten in de stad zelf tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. De organisatie vraagt bezoekers dan ook lopend, met de fiets, scooter of OV te komen.

Openbaar vervoer

NS en GVB zetten dat weekend langere of extra treinen en metro’s in. Maar controleer van tevoren je route via de OV-reisplanner, want er zullen ook stations en haltes gesloten zijn, zoals de treinstations Amsterdam Rai en Amsterdam Lelylaan en metrostations Amstelveenseweg, Amsterdam RAI en De Vlugtlaan. Enkele buslijnen rijden een aangepaste route.

Met de auto

Bezoekers die toch liever met de auto komen, bijvoorbeeld omdat de fiets of het OV geen optie is, moeten uitgaan van extra drukte. Automobilisten die Amsterdam in of uit willen rijden, kunnen het beste rekeninghouden met een extra reistijd. Ook hier geldt: controleer je route voor vertrek. Navigatie-apps tonen de actuele verkeerssituatie, inclusief afsluitingen en omleidingen, en helpen je de beste route te kiezen met zo min mogelijk verkeershinder.

Parkeren

De meeste bezoekers van buiten Amsterdam die met de auto komen, worden vanuit het zuiden, oosten en midden van het land verwacht. P+R-terreinen zijn door de omleidingen niet allemaal goed bereikbaar en sommige zijn zelfs gesloten. P+R JC Arena (P1) is gesloten gedurende het hele weekend, net als P+R RAI.



De reguliere parkeergarages zijn gelukkig wel open. De best bereikbare parkeerlocaties zijn: Q-Park AMST, Q-Park Amstel, Q-Park Oostenburg en Q-Park Oostpoort. Bij de laatste staan ook fietsen die bezoekers kunnen huren met een app of QR-code. In het centrum zijn Q-Park Europarking en Q-Park Museumplein het best bereikbaar. Bezoekers vanuit het noorden kunnen het beste parkeren bij Q-Park Westergasfabriek. De overige parkeerlocaties blijven ook gewoon bereikbaar, maar autoverkeer heeft mogelijk te maken met omleidingen op de route er naartoe.

Geen stress met online reserveren

Vanwege de verwachte verkeersdrukte, wordt bezoekers geadviseerd een parkeerplek te reserveren via de website van de parkeergarage. Wie online reserveert, is verzekerd van een plek en hoeft niet te zoeken in de drukte. De navigatie berekent rechtstreeks de beste route naar de betreffende parkeergarage.

€ 7,50 korting

Ter gelegenheid van het grootse feest voor ‘Amsterdam 750 jaar’ ontvangen bezoekers die online reserveren € 7,50 korting op een dagkaart bij de geselecteerde Q-Park locaties van vrijdag 20 t/m zondag 22 juni met code AMSTERDAM.