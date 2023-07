Zo bescherm je de kat tegen een hitteberoerte

Laatst geüpdatet op juli 3, 2023 by Redactie

De zomer met zon en warmte is hier, maar met stijgende temperaturen kunnen onze katten worden aangetast en zich onwel voelen. Let op symptomen zoals de kat die hijgt of angstig en wiebelig wordt. Koel is wat de kat dan nodig heeft. Hier geven we tips om je kat te beschermen tegen hitteberoerte.

Geef de kat schaduw en verkoeling

Binnenkatten zoeken schaduwrijke kamers op en bij voorkeur met ventilatie van openslaande ramen en balkondeuren die stevig zijn omheind. Katten liggen vaak graag in badkamers met betegelde of stenen vloeren of de kamer waar de zon het kortst is. Het is onwaarschijnlijk dat de kat een zonnesteek krijgt door alleen maar binnen te blijven in huis.



Om overtollige warmte kwijt te raken kan de kat sissen (hijgen) en komt de warmte vrij via de slijmvliezen van de mond. Indien mogelijk kunnen ze afkoelen door hun buik op een koele vloer te leggen. Personen die minder goed met warmte omgaan zijn dieren met nauwe luchtwegen, dieren die al een onderliggende ziekte hebben, overgewicht, zeer jonge of bejaarde katten, maar ook dieren met een zwarte of lange vacht.

Symptomen van een hitteberoerte

De kat kan verschillende symptomen van een hitteberoerte hebben, zoals hijgen, rode, droge slijmvliezen, rusteloosheid, wiebelen, verhoogde speekselvloed, braken en diarree.



Een zonnesteek kan leiden tot bewusteloosheid. Als je vermoedt dat het een hitteberoerte heeft gehad, zet het dier dan in koele, natte badhanddoeken, vooral in de oksels en liezen. Houd er rekening mee dat de kat niet mag worden gekoeld met ijskoud water.

Zo bescherm je je kat tegen een zonnesteek:

Zet water neer, liefst op meerdere plekken zowel buiten als binnen



Ventileer zoveel mogelijk met veilige maatregelen zoals afgeschermde ramen en balkons



Alle dieren die in een auto worden achtergelaten, lopen het risico dood te gaan omdat de hitte snel stijgt, zelfs in een auto die in de schaduw is geparkeerd



Als de kat sist – zet hem dan in koele, natte badhanddoeken, vooral in de oksels en liezen



Als je een zonnesteek of een verminderde algemene toestand vermoedt, neem dan altijd contact op met een dierenarts