Zo bescherm je je smartphone, tablet en meer op vakantie

Zomer, zon, vakantiestemming: iedereen die een reis plant, kijkt ernaar uit om nieuwe plaatsen te ontdekken, nieuwe culturen te leren kennen of gewoon zijn ziel te laten bungelen. Bijna niemand denkt aan IT-beveiliging. Smartphones en tablets worden tijdens het reizen steeds vaker blootgesteld aan gevaren. Hoe mobiele apparaten onderweg te beschermen – we geven handige tips.

1. Verzend geen gevoelige gegevens via wifi van derden

Buitenlandse WLAN-netwerken, vooral openbare, herbergen verborgen gevaren. Hackers kunnen met weinig moeite dataverkeer onderscheppen. Gevoelige gegevens zoals wachtwoorden kunnen zo onbedoeld derden bereiken. Beter: zet gevoelige gegevens thuis over voordat je op vakantie gaat.

2. Sluit geen apparaten aan op openbare pc’s

Het inchecken is gedaan, maar het vliegtuig vertrekt pas over een uur of twee? De wachttijd kan eenvoudig worden overbrugd op een van de publiek toegankelijke computers die veel luchthavens ter beschikking stellen. Surfen op de computer van iemand anders spaart ook de batterij van je eigen telefoon. Maar wees voorzichtig: voer geen gevoelige gegevens in en sluit indien mogelijk geen apparaten aan op de computer van iemand anders – noch een USB-stick, noch een smartphone. Anders zouden hackers het apparaat ongemerkt kunnen infecteren met een virus terwijl je op internet surft zonder het te beseffen.

3. Je locatie niet posten

Locatie delen op sociale media wordt niet aanbevolen. Een inbreker zou de kans kunnen grijpen tijdens het kijken naar de vakantie livestream van 10.000 kilometer verderop. Beter: vertel kennissen en vrienden niet in het openbaar, maar alleen privé, over vakantieplannen en deel foto’s en video’s.

4. Vertel het de bank

Afhankelijk van hoe de bankrekening is ingesteld, is het raadzaam om de bank te informeren voordat je naar het buitenland gaat. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat je creditcard in het buitenland niet wordt geblokkeerd vanwege onbekende activiteit. Zo’n blokkade kan vaak alleen worden opgeheven door een persoonlijk bezoek aan een vestiging in je eigen land – best onpraktisch als je je aan de andere kant van de wereld bevindt.

5. Schakel de functie zoek mijn apparaat in

Wanneer je op reis gaat, neemt helaas het risico toe dat je mobiele telefoon of tablet zoekraakt of wordt gestolen. Als je je apparaat weer wilt vinden, kun je functies gebruiken zoals “Vind mijn apparaat”. Je kunt je locatie ook delen met kinderen of vrienden die met je meereizen – dit verkleint het risico om te verdwalen in het buitenland aanzienlijk.



Reizen is leuk, maar kan een nachtmerrie worden als je niet goed bent voorbereid. Het installeren van antivirussoftware op mobiele apparaten is essentieel voor een zorgeloze downtime.



Last but not least: het besturingssysteem en de apps moeten altijd up-to-date zijn en er moet een back-up van de gegevens worden gemaakt. Dus laat de volgende vakantie maar komen.