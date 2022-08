Zo bewaar je groenten en fruit op de juiste manier

Om ervoor te zorgen dat fruit lang vers blijft en groenten lekker knapperig blijven, is het belangrijk om ze na het winkelen op de juiste manier te bewaren. Als het verkeerd wordt bewaard, bederft het snel en gaan voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen, vezels en fytochemicaliën verloren. Vooral bij lokale groenten en fruit is het nutriëntengehalte hoger dan bij geïmporteerde goederen, omdat de afstanden korter zijn en de goederen sneller in de winkels belanden. Dit voordeel mag thuis niet verloren gaan door verkeerde opslag! Omdat licht, zuurstof, warmte en vocht vitamines beschadigen.

Iets wat lang duurt…

…zal uiteindelijk niet goed zijn – althans wat groenten en fruit betreft! Daarom zijn de regels voor vitaminevriendelijke opslag als volgt: Het moet koel en donker zijn. Overigens verliezen groenten binnen twee dagen tot 70 procent van hun vitamines als ze te warm worden bewaard. Indien vooraf gekocht, wordt de koelkast onmisbaar. De temperaturen in het groente- en fruitvak liggen doorgaans onder de acht graden Celsius – precies goed voor salades als rucola, blad- en veldsla, maar ook voor abrikozen en kersen. Het is ook de juiste omgeving voor bloemkool en wortelen.

Groenten en fruit moeten apart worden bewaard. Geperforeerde foliezakjes of vochtige theedoeken beschermen tegen uitdrogen of smaakveranderingen. Er mag slechts één soort per zak worden verpakt. Het is het beste om delicate bessen op een bord te leggen, zodat de individuele bessen elkaar niet raken, en vouw ze om met een vochtige doek. In de koelkast blijven ze een paar dagen goed. Sorteer beschimmeld fruit onmiddellijk – het afsnijden van het getroffen gebied is niet genoeg.

Niet alleen bessen, maar ook komkommers zijn gevoelig voor hitte. Ze horen dus ook in de koelkast. De afgeknipte uiteinden kun je het beste afdekken, bijvoorbeeld met huishoudfolie, zodat ze niet uitdrogen.

Heerlijk klimaat in de kelder

Een kelder of voorraadkast met temperaturen tussen de acht en 16 graden Celsius is goud waard voor het bewaren van groenten en fruit. Want veel soorten zoals appels en peren, aubergines, broccoli, bonen, koolrabi, prei, champignons, radijs, spruitjes en courgettes houden van koel, donker en met een hoge luchtvochtigheid. Als er geen kelder of voorraadkast beschikbaar is, is het fruit- of groentevak van de koelkast de favoriete opslagplaats.

Verpakt in een vochtige doek zijn pruimen veilig in het fruitvak van de koelkast. De maximale bewaartijd is ongeveer twee weken, maar net als bij alle andere soorten groenten en fruit is vers eten het halve werk! Want dan zijn de vitamines nog niet afgebroken en smaakt het gewoon beter.

Trouwens, bij radijs en wortelen moeten de bladeren onmiddellijk worden verwijderd, omdat ze veel vocht nodig hebben. Deze trekken ze uit de knol, die dan snel verschrompelt.

Sommigen houden ervan als het warm is

Echte “bevriezing” zijn tomaten. Ze zijn gevoelig voor kou en horen daarom niet in de koelkast, waar ze hard worden en hun aroma verliezen. Het is het beste om op een luchtige en schaduwrijke plek te wachten om gebruikt te worden. 13 tot 18 graden Celsius zijn ideaal. Zorg ervoor dat het op een zachte ondergrond staat om drukpunten te voorkomen. Leg fruit met groene vlekken in de zon om te rijpen. Zonlicht is vooral belangrijk voor de ontwikkeling van aroma’s.

Wat wijsheid

Haal fruit altijd een paar uur voor het eten uit de koelkast, zodat het op kamertemperatuur kan komen. Dit is niet alleen prettiger voor het gebit en de maag, maar laat ook de aroma’s zich beter ontplooien.

Let op de houdbaarheidsdatum en eventuele bewaartips op de betreffende verpakkingen.

Vooral bij groenten en fruit, die ethyleen afgeven, zoals appels en tomaten, moet ervoor worden gezorgd dat deze gescheiden worden bewaard. Ze laten hun buren er al snel oud uitzien. Uitzondering: prei en champignons, die ongevoelig zijn voor het rijpingsgas. Natuurlijk kan dit effect ook positief worden gebruikt als er onrijpe vruchten bij worden geplaatst. Hierdoor rijpen ze sneller.

Zoals altijd is het beter om kleine hoeveelheden te kopen en deze dan vers te eten.

Leg in de koelkast altijd keukenpapier onder groenten. Als er vloeistof ontsnapt, wordt het opgezogen en worden de groenten niet papperig.