Zo compenseer je de decemberstress met je eigen tijd

Laatst geüpdatet op december 2, 2022 by Redactie

Het is december, een maand die voor velen de meest chaotische van het jaar is. Aan het werkfront wordt het vierde kwartaal afgesloten, aan het ouderfront zijn er feestjes op school en aan het thuisfront wordt speelgoed en kersteten ingekocht en klaargemaakt. De beloning komt natuurlijk op 24 december als alles klaar is en we kunnen uitademen op de bank met een warme glühwein en naaste familieleden. Maar de weg daar naartoe kan stressvol zijn – en daarom is het nu in december extra belangrijk om tussen ronden te stoppen en de buitenwereld even af ​​te sluiten. Ondanks de stress toch tijd voor jezelf nemen, zonder gestoord te worden en zonder enige “must”.



Er is geen expert die precies kan zeggen hoe je je eigen tijd veilig moeten stellen, we leven allemaal verschillende levens en we hebben allemaal verschillende omstandigheden. Maar we kunnen elkaar wel inspireren! Hier zijn onze tips!

Plan tijd voor jezelf – en laat het de familie weten

De gezinskalender staat vast al extra vol met dingen voor december. Voeg elke week nog een paar notities toe: een bad nemen, slapen voor het avondeten, de hond uitlaten … Leg aan de familie uit dat je die momenten wilt en moet prioriteren.

Maak een wandeling tijdens de lunch, alleen

Zeg nee tegen gezelschap en ga tijdens de lunch in je eentje wandelen. Sla al het entertainment in de koptelefoon over dat je concentratie vereist. Kijk naar de omgeving. Laat je gedachten afdwalen waar ze heen willen.

Mediteren

Er zijn verschillende geweldige apps om je op weg te helpen met eenvoudige meditatie-oefeningen thuis. Een paar minuten per dag kan het verschil in de wereld maken voor je innerlijke stress.

Koop een nieuw boek

Zorg ervoor dat je elke dag een echt goed boek hebt om mee af te sluiten, zodat je je gedachten even van je eigen realiteit afdwingt voordat je in slaap valt.

Sta eerder op – en ga eerder dan normaal naar bed

Zet de ochtendwekker een half uur eerder dan normaal. Door de dag in alle rust te beginnen, ben je dan beter uitgerust voor stress. Trakteer jezelf op de luxe van een langere ochtenddouche, een extra kopje thee, een praatje met de familie voordat iedereen moet vertrekken. Vergeet alleen niet om de verloren ochtendslaap te compenseren door ook wat eerder naar bed te gaan.